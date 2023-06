Familienstreit eskaliert in Erlangen: Auf dem Schlossplatz ist es am frühen Donnerstagabend (22. Juni 2023) zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 45-jährigen Frau und ihrer 21-jährigen Tochter gekommen, die in Gewalt ausartete.

Die beiden Frauen gerieten zunächst miteinander in Streit, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt meldet. Als die Tochter dem Konflitk mit ihrer Mutter ausweichen wollte und wegging, warf ihre Mutter mit einer Glasflasche nach ihr. Das Wurfgeschoss verfehlte die 21-Jährige jedoch.

Mutter und Tochter streiten in Erlangen: 21-Jährige will fliehen

Anschließend zog die 42-jährige Erlangerin ihrer Tochter jedoch auch noch an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht, worauf sich die junge Frau erneut aus der Situation befreite und versuchte wegzugehen. Ihre Mutter packte sie allerdings erneut an den Haaren und drückte ihren Kopf auf den Boden.

Die Tochter zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Ihre Mutter stand während der Attacke unter Alkoholeinfluss, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Vorschaubild: © Todorov/Adobe stock (Symbolbild)