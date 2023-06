Nach einem Diebstahl von gleich 28 Kleidungsstücken hat die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen beantragt.

Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtete, packte der Mann in einem Kleidungsgeschäft in der Erlanger Innenstadt Kleidung im Wert von 3900 Euro in zwei große Einkaufstaschen und ging damit schnurstracks in Richtung Ausgang. Dort ging die Alarmanlage der Warensicherung an. Deshalb sprachen Mitarbeiter den Dieb an, der aber trotzdem mit seiner Beute den Laden verließ.

Verdächtiger bereits mehrmals beim Diebstahl erwischt

Die Angestellten des Geschäfts verfolgten den Mann und konnten ihn schließlich in die Geschäftsräume zurückbringen, von wo aus sie die Polizei alarmierten.

Wie die Ermittlungen ergab, wurde der Mann bereits mehrfach bei Ladendiebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus Bamberg, wo er in einer Sammelunterkunft lebt, nur für Diebstahl nach Erlangen.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den 29-jährigen, über welchen der Ermittlungsrichter am Mittwoch (05. Juli 2023) entscheiden wird.

Vorschaubild: © PetraD