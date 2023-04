Zu einem heftigen Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag (8. April 2023) in Erlangen an der Kreuzung Hertleinstraße/Am Anger gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit.

Ein 59-jähriger Erlanger fuhr mit seinem Klein-Lkw auf der Hertleinstraße in nördlicher Richtung. Ein 34-jähriger Möhrendorfer war zur gleichen Zeit mit seinem Auto die Straße "Am Anger" in westliche Richtung unterwegs.

Erlangen: Fahrer bei Unfall aus Fahrzeug geschleudert

Da der Fahrer des Klein-Lkws an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos missachtet hatte, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei drehte sich der Klein-Lkw einmal komplett um die eigene Fahrzeugachse und der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Er erlitt eine Kopfverletzung und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Erlangen gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hatte den Verkehrsunfall aufgenommen.

