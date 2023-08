Erlangen: Exhibitionist in Erlangen festgenommen

Am Samstagabend (05.08.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt einen 48-Jährigen fest, nachdem er sich jugendlichen Mädchen gegenüber in exhibitionistischer Art und Weise gezeigt hatte.

Gegen 20:30 Uhr hielten sich die beiden Jugendlichen in der Grünanlage an der Südlichen Stadtmauerstraße / Goethestraße auf, als sich ein Mann ihnen gegenüber auf eine Bank setzte. Hier manipulierte er an seinem Glied und suchte Blickkontakt zu den Mädchen.

Als diese die Grünanlage verließen, lief auch der bis dato Unbekannte davon.

Nachdem die Mädchen die Polizei verständigt hatten, leiteten die Beamten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein. Dieser konnte wenig später im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 48-Jährigen aus Erlangen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Dienststelle, wo sie eine erkennungsdienstliche Behandlung durchführten.

Der Mann muss sich wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.

