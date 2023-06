Ein unbekannter Mann hat sich in der Nacht von Donnerstag (29. Juni) auf Freitag (30. Juni) in Erlangen vor zwei Frauen entblößt. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise, wie das Präsidium Mittelfranken mitteilt.

Gegen 0 Uhr liefen die beiden Frauen die Krankenhausstraße in Erlangen auf Höhe Schlossgarten in Richtung Kinderklinik entlang. Der Unbekannte näherte sich mit geöffneter Hose, während er "unsittliche Handlungen an sich selbst durchführte", so die Polizei. Die Frauen ergriffen daraufhin die Flucht.

Exhibitionist in Erlangen belästigt gleich zwei Frauen

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt und 190 Zentimeter groß, mit westeuropäischem Erscheinungsbild. Er trug zur Tatzeit eine kurze Cargo-Hose und ein dunkles T-Shirt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.