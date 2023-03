Erlangen vor 1 Stunde

Einbrecher

"In mehrere Räume eingedrungen": Einbruch in mittelfränkischer Schule - Polizei sucht Zeugen

In eine Schule in Erlangen wurde eingebrochen. Die Täter drangen "in mehrere Räume ein" und richteten dabei großen Schaden an. Nun bittet die Polizei um Hinweise.