Polizei sucht Zeugen

Junge (7) schwer verletzt - E-Scooter-Fahrer krachen in Kindergartengruppe und fahren einfach weiter

In Erlangen sind ein Mann und eine Frau mit ihren E-Scootern in eine Kindergartengruppe gefahren. Ein Siebenjähriger erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen am Kopf. Statt sich um das Kind zu kümmern, machten sich die beiden einfach aus dem Staub.