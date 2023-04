Eine Passantin hat am Dienstagnachmittag (4. April 2023) in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zwei Taschen entdeckt, in denen sich unter anderem Schusswaffen befanden. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, wurde noch am selben Tag ein Tatverdächtiger festgenommen.

Gegen 15 Uhr teilte demnach eine Frau über den Polizeinotruf mit, dass sie in der Eckentaler Straße zwei Taschen mit verdächtigen Gegenständen gefunden habe.

Eckental: Polizeieinsatz nach Waffenfund - Tatverdächtiger festgenommen

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Land stellten daraufhin mehrere Schusswaffen und Munition sicher. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann.

Auf Anordnung der Ermittlungsrichterin durchsuchten die Beamten die Wohnung des 41-Jährigen. Hierbei stellten die Polizisten eine weitere Waffe sowie Munition sicher.

Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts verschiedener waffenrechtlicher Delikte strafrechtlich verantworten.

