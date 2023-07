Baiersdorf vor 37 Minuten

Wanderung endet in Krankenhaus

Wagen rollt unkontrolliert los - Wanderer in Autotür eingeklemmt und verletzt

Eine Wanderung bei Baiersdorf endete für einen Wanderer in der Klinik. Das Auto eines Bekannten rollte unkontrolliert los und krachte in seinen Wagen - dabei wurde er in der Autotür eingeklemmt.