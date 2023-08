A3 bei Erlangen: Zehn Unfälle halten Rettungskräfte in Atem - Autobahn bereitet "große Sorgen"

Erlangen : Zehn Unfälle an nur einem Tag - Rettungskräfte im Dauereinsatz

Am Dienstag (1. August 2023) hatten die Erlanger Rettungskräfte alle Hände voll zu tun. Gleich zehn Unfälle hatte es Berichten der Polizei zufolge binnen eines Tages rund um Erlangen gegeben. Vor allem die Baustelle auf der A3 stelle die Einsatzkräfte demnach zurzeit vor große Probleme. Erst kürzlich war es auf der A3 zu einem Unfall mit drei Lkws gekommen, woraufhin mehrere Tonnen umgeladen werden mussten. Auch am Dienstag ist es dort wieder zu einem größeren Unfall gekommen - diesmal mit drei beteiligten Pkws. Beim Eintreffen am Einsatzort habe man sich "erst einmal über die hohe Anzahl der beteiligten Personen gewundert", wie ein Sprecher des BRK Erlangen jetzt im Gespräch mit inFranken.de berichtet.

Unfall mit "ziemlich vielen Personen": BRK Erlangen hat mit schwieriger Anfahrt zu kämpfen

"Aus einer uns unbekannten Ursache kam es gegen 10 Uhr zu einem Unfall von drei Pkws", so der Sprecher. "Als wir eintrafen, haben wir uns erstmal gewundert, dass das ziemlich viele Personen für vergleichsweise wenige Autos sind", sagt er. Demnach seien 12 Personen, darunter vier Kinder, am Unfall beteiligt gewesen. Den Grund für das hohe Personenaufkommen habe man dann aber relativ schnell klären können. "Das waren drei Familien, die auf der Durchreise auf dem Weg in den Urlaub waren", erklärt Pechtl.

"Wir haben dann alle Personen angeschaut und durchgecheckt und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass alles soweit gut ist und dass sie weiterfahren können", berichtet er. Ernsthaft verletzt wurde nach Angaben von BRK und Polizei demnach niemand. Trotzdem sorge man sich beim BRK Erlangen aufgrund des schwierigen Zugriffs auf die Unfallstelle.

"Die Unfallstelle war extrem schlecht anzufahren, weil die Spuren dort so schmal sind", erklärt er. Die Anfahrt sei demnach "sehr zeitintensiv" gewesen, weil man aufgrund der starken Staubildung nicht durchgekommen ist. "Die Autobahn bereitet uns deshalb momentan große Sorgen", erklärt der stellvertretende Leiter des BRK.

Situation auf A3 bereitet Rettungskräften Sorgen: "Geringster Fehler führt zu Kollision"

Zumal die Baustelle auf der A3 zurzeit für ein "relativ hohes Unfallaufkommen" sorge. Stefan Pechtl weiß auch, woran das liegt. "Die Spuren sind extrem schmal, da führt der geringste Fahrfehler schon zu einer Kollision", erklärt er.

Das Fahren in diesem Bereich erfordere demnach "höchste Konzentration", jede kleine Unaufmerksamkeit führe unweigerlich zu einem Unfall. So kam es im Mai beispielsweise zu zwei Unfällen bei der Baustelle auf der A3, weil Fahrer das Stauende übersehen hatten.

Umso größer sind seine Sorgen, im Falle eines Unfalls nicht rechtzeitig zum Einsatzort zu gelangen. "Das ist vor allem dann tragisch, wenn es um Leben und Tod geht", erklärt Pechtl. Das, so der stellvertretende BRK-Leiter, wisse man jedoch im Vorfeld oft nicht. "Gestern war das ja alles noch recht harmlos, aber wenn jemand eingeklemmt ist und um sein Leben kämpft, dann geht es um Sekunden", sagt er. Weitere Nachrichten aus Erlangen-Höchstadt findet ihr hier.