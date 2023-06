Zur Aufklärung seiner Unfallflucht auf der A3 hat der Verursacher selbst erheblich beigetragen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Erlangen am Donnerstagnachmittag (8. Juni 2023).

Um 12.15 Uhr parkte ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf der Raststätte Steigerwald-Süd. Neben ihm stand ein 71-jähriger Rentner aus Würzburg mit seinem Fahrzeug. Da dieser mit der Bedienung seines Navigationsgerätes überfordert war, bat er den jungen Mann, ihm zu helfen. Der 31-Jährige gab daraufhin hilfsbereit die gewünschte Adresse an: den zentralen Omnibusbahnhof in Nürnberg. Danach ging er in die Tankstelle.

Mann flüchtet nach Unfall bei A3 und hilft selbst bei Aufklärung

Als der Mann kurz darauf wieder zu seinem Pkw kam, teilte ihm ein Zeuge mit, dass sein Fahrzeug beim Ausparken eines anderen Wagens angefahren wurde. Verursacher war der Rentner, dem er zuvor noch geholfen hatte. Nachdem die Zieladresse ja bekannt war, überprüfte eine Streife der Nürnberger Polizei den Busbahnhof und traf den Verursacher mit seinem Fahrzeug tatsächlich dort an.

Der Sachschaden liegt bei rund. 1500 Euro. Der 71-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Vorschaubild: © Wolfram Kastl/dpa