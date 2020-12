"Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke", sagt Ralf Geyer . Der Landwirt aus Schirnsdorf ist begeistert von der Lichterfahrt, die er zusammen mit seinen Berufskollegen am Samstag organisiert hat: Eine Rundfahrt mit weihnachtlich geschmückten Schleppern durch das nächtliche Höchstadt. Das Lichtspektakel war ein totaler Erfolg und für viele Höchstadter ein besonderes Ereignis in dieser so tristen, von Verboten geprägten Zeit.