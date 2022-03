Adelsdorf vor 51 Minuten

Feuerwehreinsatz

Feuer bei Schweißarbeiten in Keller ausgebrochen - hoher Sachschaden entstanden

Am Montagmittag (28. März 2022) ist ein Feuer in dem Keller eines Anwesens ausgebrochen. Bei Schweißarbeiten geriet wohl die Hausisolierung in Brand.