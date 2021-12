Das Gesundheitsamt hat dem Betreiber des Schnelltestzentrums in Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) die Betriebserlaubnis wegen eines "formalen Fehlers" entzogen, so Bürgermeister Karsten Fischkal (FW).

Besonders ärgerlich: Auf die Schließung folgte das Gerücht, dass es Hygienemängel gegeben habe. Fischkal sorgte daraufhin in einem öffentlichen Statement am Donnerstag (16. Dezember 2021) für Klarheit.

Adelsdorf muss Corona-Testzentrum schließen: Problem mit Zertifikat

Kein Abrechnungs- oder Hygieneproblem sei der Grund gewesen, sondern das Testzertifikat sei bemängelt worden. Mit diesem vor Monaten eingeführten offiziellen Zertifikat sei es nicht möglich, das Testergebnis gleich auf die Corona-Warnapp zu laden, erklärt er im Gespräch mit inFranken.de. Dies sei aber inzwischen gesetzlich vorgeschrieben, weshalb das Testzentrum nicht weiter betrieben werden könne.

Ein zweiter Punkt sei gewesen, dass das Testzentrum in der Hauptstraße die Tests ausschließlich mit Terminvergabe durchgeführt habe. Dies dürfe so ebenfalls nicht gehandhabt werden, denn jeder sollte das Testangebot wahrnehmen können. "Das hat man aber jetzt schon behoben", versichert Fischkal, der mit dem Betreiber des Testzentrums in Kontakt stehe.

Könne dieser die notwendigen Nachweise vorlegen, sei eine Öffnung wieder möglich. Fischkal geht davon aus, dass das Corona-Testzentrum Mitte nächster Woche wieder öffnen könne.

Zwischenzeitlich gebe es eine Alternative, erklärt die Gemeinde am Donnerstag: "Nachdem unser Testzentrum in Adelsdorf derzeit geschlossen ist, haben wir kurzfristig - in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt - eine mobile Schnelltestung in Adelsdorf organisiert." Am Samstag, 18. Dezember 2021, findet zwischen 9 Uhr bis 13 Uhr eine Antigen Schnelltestung in der Aula der Grundschule Adelsdorf statt. Über diese Homepage könnt ihr euch anmelden.