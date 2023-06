Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird das Bauwerk BW 374a, das die Kreisstraße ERH3 / Stadtstraße ER1 zwischen Haundorf und Häusling unter der Autobahn hindurchführt, neu gebaut.

Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG erklärt, wird zunächst das Teilbauwerk, über das die Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main verläuft, abgebrochen und anschließend neu errichtet.

Für die nun anstehenden Abbrucharbeiten muss die Straße zwischen Haundorf und Häusling vom 07.06.2023 bis voraussichtlich 16.06.2023 voll gesperrt werden.

Die Umleitung in Richtung Haundorf erfolgt über die ausgeschilderte Umleitung U1 via Büchenbach und Frauenaurach. In der Gegenrichtung führt die Umleitungsstrecke U2 die Verkehrsteilnehmer von Haundorf via Frauenaurach und Büchenbach nach Häusling bzw. Erlangen.

Für den Fahrradverkehr wird eine Umleitung über Kosbach ausgeschildert.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.