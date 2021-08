A3: Stau zwischen Erlangen und Höchstadt in Richtung Würzburg

Auf der A3 Richtung Würzburg zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost kam es am Montagmittag (30. August 2021) zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Heßdorf beschwert sich nun auf Facebook über die "schwer gebildete Rettungsgasse", die "sofort von den Verkehrsteilnehmern wieder geschlossen wurde". "Ich erachte es als katastrophal, dass sich die Autofahrer nicht an die Verkehrsregeln halten an der Stelle", sagt Einsatzleiter Ingvar Dreher inFranken.de.

A3: Familienvater muss an Autobahn reanimiert werden - Rettungsgasse reicht nicht aus

Ursache für den Einsatz war ein Familienvater, der nach Angaben der Feuerwehr Heßdorf während der Fahrt einen Druck in der Brust bemerkte. Kurz darauf hat er das Bewusstsein verloren, heißt es in dem Facebook-Post. Demnach haben seine Mitfahrer das Auto "geistesgegenwärtig" auf dem Seitenstreifen gestoppt und sofort mit der Reanimation angefangen. "Der Patient wurde dann vom Rettungsdienst mit eigenen Vitalzeichen ins Klinikum Bamberg verbracht", verkündet die Feuerwehr Heßdorf.

Weniger erfolgreich als die Reanimation lief indes die Bildung der Rettungsgasse. "Wir sind mit 30 Metern Abstand gefahren, mit Blaulicht und Martinshorn. Wir waren also schon auffällig. Und trotzdem sind zwischen unsere Einsatzfahrzeuge Pkws gefahren", sagt Dreher verständnislos. Die Autos konnten dann neben Lastwagen den Einsatzkräften nicht mehr ausweichen. "Das ärgert mich wirklich und ich kann es nicht verstehen", so Dreher. "Unser zweites Fahrzeug ist dann stecken geblieben und die Polizei auch. Die sind dann tatsächlich zur Einsatzstelle gelaufen, das waren bestimmt 400 Meter."

Auf ihrer Website berichtet die Feuerwehr Heßdorf außerdem von einem Rettungs- und Notarztwagen, der in dem Stau stecken blieb. "Erst nachdem ein Sanitäter ausstieg und einen Pkw-Lenker anwies weiterzufahren, konnte mit entsprechender zeitlicher Verzögerung die Einsatzstelle erreicht werden", erklären die Feuerwehrleute dort.

Nach fehlender Rettungsgasse auf A3: Feuerwehr mit wichtigem Appell

Gerade in Baustellenbereichen habe Dreher noch nie eine funktionierende Rettungsgasse gesehen. "Da ist es natürlich enger. Wenn dann alle bis auf die Stoßstange auffahren, kommen sie auch kein bisschen mehr vor und zurück. Da müsste man schon früher mal mitdenken", sagt er.

"Leute, wenn ihr schon mal auf der linken Seite Platz gemacht habt, egal ob zuerst eine Polizeistreife oder Rettungswagen sich durchkämpft, dann bleibt gefälligst auch rechts stehen und fahrt nicht gleich wieder nach links rüber, nur weil da jetzt frei ist", appelliert die Heßdorfer Feuerwehr. "Es geht für alle schneller vorwärts, wenn ihr für die Rettungskräfte freie Fahrt lasst. Glaubts uns..."