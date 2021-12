Mehr als eine Milliarde Euro soll im Jahr 2022 in Autobahnen in Bayern investiert werden. Der Großteil des Geldes fließt nach Nordbayern - hier sind allein 750 Millionen Euro für Bauarbeiten eingeplant.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht wieder einmal die A3. Mehr als 90.000 Fahrzeuge nutzen laut Autobahndirektion allein die Strecke zwischen Würzburg und Erlangen/Höchstadt - und das pro Tag. Vermehrte Unfälle und zahlreiche Staus sind die Folge.

Seit längerem baut die Autobahndirektion Nordbayern auf Frankens zentraler Verkehrsachse zwischen Würzburg und Erlangen. Das Ziel ist ein sechsstreifiger Ausbau der Fahrbahn zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen. Erst Ende 2025 soll der 2,8 Milliarden Euro teure Ausbau abgeschlossen sein.

Aber auch an anderen Abschnitten der A3 in Bayern wird gebaut. Folgende Baumaßnahmen sind für das Jahr 2022 geplant:

