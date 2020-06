Wohnbau Coburg saniert: Dusche und WC im Container

30 Tage sind exakt durchgeplant: Drei Tage, von Montag bis Mittwoch Anfang Juni, sind für die Abbrucharbeiten im Bad veranschlagt. Zuvor war ein Tag mit dem "Schutz von Einrichtung" vergangen. Bis Mitte Juni verheißen die Einträge viel Lärm, einiges an Schmutz und ein ständiges Kommen und Gehen der Handwerker. "Tapete und Sockelleisten Diele abbrechen", "Maurer schließen Durchbrüche", "Kernbohrungen", "Putz- und Maurerarbeiten", "tapezieren und streichen" sowie andere Arbeiten mehr sind in dem Kalender neben der Wohnungstür von Helene Siemens vermerkt.

Die Wohnbau der Stadt Coburg beschreitet zur Zeit Neuland und saniert die Wohnungen in zwei ihrer Mietshäuser - in bewohntem Zustand. "So wollen wir die Bauzeit verkürzen und auch für die Mieter die Beeinträchtigungen möglichst gering halten", sagt Ullrich Pfuhlmann, Mitglied der Wohnbau-Geschäftsleitung und für den technischen Bereich zuständig. Was zunächst ein großer Widerspruch zu sein scheint - Wohnungen zu sanieren während etwa 100 Menschen in den beiden Hochhäusern in der Dr.-Hans-Schack-Straße 18 und 20 wohnen, erläutert der Architekt.

Üblicherweise hat die Wohnbau ihre Gebäude erst saniert, wenn für alle Mieter Ersatzwohnungen gefunden oder sie anderswo untergekommen waren. "Das dauert erfahrungsgemäß etwa ein halbes bis ein dreiviertel Jahr." Weiter hat das Coburger Wohnungsunternehmen die einzelnen Gewerke oft einzelnen ausgeschrieben und an verschiedene Firmen vergeben. Durchschnittlich drei Jahre nahmen Sanierungen in Anspruch, in der Schack-Straße soll es ein Jahr dauern, höchstens 1,5 Jahre.

Komplettanbieter aus Bayern

Bei der Sanierung der beiden 57 Jahre alten achtstöckigen Hochhäuser bedient sich die Wohnbau der B&O-Unternehmensgruppe. "Bei Modernisierungen im bewohnten Bestand zeichnet sich B&O durch perfekt entwickelte Arbeitsabläufe und einen hohen Vorfertigungsgrad aus. Die Erfahrung von B&O im Umgang mit Mietern trägt entscheidend dazu bei, deren Zufriedenheit sicherzustellen", stellt sich das Unternehmen mit Sitz in Bad Aibling selbst dar. Als Komplettanbieter koordiniert die Firma alle Bauabläufe und saniert nach eigenen Angaben mit seinen 2300 Mitarbeitern an 30 Standorten 35000 Wohnungen jedes Jahr.

Die Hochhäuser wurden 1963 gebaut. 2006 erneuerte die Wohnbau die Fenster, zwei Jahre später folgte eine Wärmedämmung. "Aber die gesamte Haustechnik und auch einige Bäder stammen aus der Bauzeit", weiß Ullrich Pfuhlmann. Einige Mieter, manche leben mitunter seit vielen Jahrzehnten dort, haben ihre Wohnungen in der Vergangenheit selbst neu gestaltet. Decken und Böden verändert oder Badezimmer modernisiert.

Die Bauarbeiter arbeiten sich von unten und von oben durch die verschiedenen Stränge der Haustechnik. "Maximal drei Tage lang kann eine Wohnung ohne Wasser sein." Dafür hat die Wohnbau zwischen den beiden Häusern Sanitärcontainer aufgestellt. "Wegen der Corona-Pandemie sind in einigen leeren Wohnungen der beiden Hochhäuser weitere Interimsbäder installiert worden, so dass während der Bauarbeiten jeder Mietpartei auch ein eigenes Bad zur Verfügung steht." Stemmen die Bauleute in einer Wohnung Löcher in die Mauern, bohren Löcher für neue Rohre und Leitungen, werden Zimmertüren abgeklebt, um den Staub zu begrenzen, kommen Industriesauger zum Einsatz. "Und jeden Freitag putzen die Bauarbeiter das Treppenhaus", ergänzt Wohnbau-Architektin Anja Vogel.

Miete gesenkt

"Das geht schon", sagt Helene Siemens. Sie wohnt seit etwa fünf Jahren in der Dr.-Hans-Schack-Straße und sieht es gelassen, dass ihr Badezimmer zur Zeit nicht mehr da ist, anstelle der Tür ein Loch in der Mauer klafft und in ihrem Flur ein ständiges Kommen und Gehen der Arbeiter herrscht. "Drei Tage war es laut, aber da müssen wir durch." Die überwiegende Mehrzahl der Mieter habe sich für dieses Vorgehen ausgesprochen, berichtet Ullrich Pfuhlmann von den vorangegangenen Gesprächen. Während der Bauzeit hat die Wohnbau die Miete gesenkt.

Mitte Juli verheißen die Einträge im Baukalender Erlösung: Nach zwei Tagen Reinigung folgt die Endabnahme durch die Wohnbau und Helene Siemens hat eine sanierte Wohnung - Lärm und Schmutz bleiben dann vor der Wohnungstür.