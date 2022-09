Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag (20. September 2022) auf der Staatsstraße 2205 bei Wiesenfeld, einem Gemeindeteil der Gemeinde Meeder (Landkreis Coburg), gekommen.

Um 9.50 Uhr übersah ein 62-jähriger Lastwagenfahrer beim Überqueren der Staatsstraße von Weidach in Richtung Meeder einen 50-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße von Coburg in Richtung Bad Rodach fuhr. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. So berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Kreis Coburg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik gebracht. Coburger Polizist*innen nahmen vor Ort den Verkehrsunfall auf. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße auf Höhe Wiesenfeld für mehr als 2,5 Stunden komplett gesperrt.

Auf Anordnung der Coburger Staatsanwaltschaft unterstützte ein Unfallsachverständiger die polizeilichen Unfallermittlungen. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzen die Beamt*innen auf mindestens 20.000 Euro.

Die beiden Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen. Gegen den 62-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen fahrlässiger Körperverletzung.