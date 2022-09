Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag (20. September 2022) im Landkreis Coburg gekommen.

Ein 76-Jähriger war um 16.30 Uhr mit seinem Auto in der Coburger Straße in Weitramsdorf unterwegs. Der Rentner fuhr dort ungebremst auf das geparkte Auto eines 63-Jährigen, so die Polizeiinspektion Coburg.

Weitramsdorf: Auffahrunfall verursacht fünfstelligen Schaden

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde im Frontbereich derart stark beschädigt, dass es nur noch einen Schrottwert hat. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Coburger Polizist*innen nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf und ermitteln gegen den Unfallverursacher wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Vorschaubild: © Pixel-mixer/Pixabay/Symbolbild