Der Festakt der Industrie- und Handelskammer zu Coburg zur offiziellen Verabschiedung der Absolventen der IHK-Abschlussprüfungen ist ein Höhepunkt im Leben der jungen Nachwuchskräfte wie auch im gesellschaftlichen Kalender der Region. Allerdings müssen die Feierlichkeiten im Kongresshaus Rosengarten aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt werden. "Es ist sehr bedauerlich, dass die aktuellen Umstände keine Feier zulassen, dennoch ist es uns wichtig, die hohen Leistungen unserer Auszubildenden, die die Prüfung bestanden haben, sowie Bedeutung und Qualität unseres dualen Bildungsmodells besonders zu würdigen", betont IHK-Präsident Friedrich Herdan.

Für 688 Absolventen der gewerblich-technischen und kaufmännischen Prüfungen (Winter 2019/20: 298, Sommer 2020: 390) ist mit der dualen Erstausbildung ein wichtiger Lebensabschnitt erfolgreich absolviert. Präsident Herdan gratuliert dem qualifizierten Nachwuchs sehr herzlich und dankt allen Absolventen dafür, dass sie die Corona-Zeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten gerade während der Vorbereitungsphase für die Abschlussprüfungen mit einem hohen Maß an Flexibilität und Leistungsbereitschaft gemeistert haben. 56 Prüflinge (Winter: 21, Sommer: 35) bestanden die Abschlussprüfung mit der Gesamtnote "sehr gut" (1,0 - 1,5), diese Leistungen seien im Lichte der hohen Prüfungsanforderungen ganz besonders zu würdigen, so der Präsident. Und nun komme es für alle darauf an, sich durch konsequente Weiterbildung auf dem Laufenden zu halten, weil Anforderungen und Verantwortung auf neuen Berufsfeldern ständig zunähmen. "Mit der beruflichen und persönlichen Entwicklung leisten unsere neuen Fachkräfte auch einen großen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Coburger Standortes, das ist keinesfalls selbstverständlich", so IHK-Präsident Herdan. In diesem Zusammenhang würdigt er auch die "herausragende, symbiotische Verbindung zwischen Berufsschulen, Ausbildungsbetrieben und IHK als Basis für unser duales Erfolgsmodell". Für dieburger Unternehmen sei die eigene Ausbildung eine strategische Entscheidung zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses, gerade in Krisenzeiten.

Der Präsident appelliert an die Unternehmen, ihr Ausbildungsengagement auch weiter hochzuhalten: "Wer ausbildet, hat die Sicherheit, auf geeigneten Nachwuchs zurückgreifen zu können, erst recht, um nach der Krisensituation kräftig durchzustarten." Für die neu ausgebildeten Fachkräfte böten die breite, internationale Aufstellung der gewerblichen Coburger Wirtschaft sowie wachsende Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung großartige Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen.

Situation auf dem Ausbildungsmarkt

Im Coburger IHK-Bezirk stehen laut Mitteilung aktuell für jeden noch unversorgten Bewerber rein rechnerisch zwei offene Lehrstellen zur Verfügung. Nachdem in den zurückliegenden Monaten coronabedingt die Berufsorientierung auf Ausbildungsmessen und Betriebspraktika ausfallen mussten, ist die Bewerbungssituation in diesem Jahr für Schulabgänger deutlich erschwert.

Ergebnisse der Abschlussprüfung Sommer 2020:

An der Abschlussprüfung im Sommer 2020 nahmen insgesamt 404 Prüflinge teil. 295 Prüflinge in 28 kaufmännisch und kaufmännisch verwandten Ausbildungsberufen und 95 Prüflinge in 27 gewerblichen Ausbildungsberufen. 14 Teilnehmer (3,5 %) erreichten das Ausbildungsziel nicht - 96,5 % haben bestanden. 390 Prüfungsteilnehmer erreichten das Prüfungsziel: 284 kaufmännische und kaufmännisch verwandte Teilnehmer, 91 gewerbliche Teilnehmer. Mit der Gesamtnote "sehr gut" (1,0 - 1,5) bestanden insgesamt 35 Prüflinge (9%). Zur Durchführung der Prüfungen war die Mitwirkung von 150 Prüfern in 40 Prüfungsausschüssen erforderlich.

Ergebnisse der Abschlussprüfung Winter 2019/20:

An der Abschlussprüfung im Winter 2019/20 nahmen insgesamt 319 Prüflinge teil. 148 Prüflinge in 20 kaufmännischen und kaufmännisch verwandten Ausbildungsberufen und 150 Prüflinge in 20 gewerblichen Ausbildungsberufen. 21 Teilnehmer (6,6 %) erreichten das Ausbildungsziel nicht - 93,4 % haben bestanden. 298 Prüfungsteilnehmer erreichten das Prüfungsziel: 133 kaufmännische und kaufmännisch verwandte Teilnehmer, 144 gewerbliche Teilnehmer. Mit der Gesamtnote "sehr gut" (1,0 - 1,5) bestanden insgesamt 21 Prüflinge (6,6 %). Zur Durchführung der Prüfungen war die Mitwirkung von 150 Prüfern in 40 Prüfungsausschüssen erforderlich.

Absolventen/-innen der kaufmännischen Abschlussprüfung im Winter 2019/20 :

Bankkaufmann/-frau: Noemi Wüstendörfer, Bankhaus Max Flessa KG, Sebastian Bätz, Sarah Bauersachs, Milena Fippl, Alexandra Fuchs, Ardian Kasumlari, Rebecca Lauer, Vladimir Mut, Alexander Schwarz, alle Sparkasse Coburg - Lichtenfels, Paul Gruber, UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A., Anastasia Crain, Annika Fleißner, Helen Koock, alle VR-Bank Coburg eG; Fachinformatiker - Fachrichtung: Anwendungsentwicklung: Markus Schebesch, (bfz) Morgat GmbH; Fachinformatiker - Fachrichtung: Systemintegration: Robin Fischer, PVA SPA Software Entwicklungs GmbH; Fachkraft für Lagerlogistik: Jessica Grell, Max Carl KG Fachgroßhandel für Haustechnik, Christian Schröder, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Immobilienkaufmann: Daniel Lay, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Industriekaufmann/-frau: Yana Pastukhova, Anna Scheidemann, David Shabestari, Anneli Taubmann, alle (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Carina Schumacher, Caruso GmbH, Gabriel Antonio Vargas, Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, Christin Brückner, Jonas Etzweiler, Katharina Fiedler, Laura Stoll, Louis Welsch, alle Haba Group B.V. & Co. KG, Lara Grellert, Hamuel Maschinenbau GmbH & Co. KG, Nikolas Fischer, Milchwerke Oberfranken West eG, Yannik Kulla, Nikolas Wünsch, alle Roba Baumann GmbH, Julia Mäder, Gwendolin Renner, alle Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG, Ahmet Can Gürsoy, Girts Lilienfelds, alle Schumacher Packaging GmbH, Verena Kräußlach, Karoline Stang, alle SÜC Energie und H2O GmbH, Jonas Fischer, Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co. KG, Marvin Matschke, WBS Training AG, Elisa Fischer, Max Winzer GmbH & Co KG, Jan Hildebrandt, Matteo Müller, alle Wöhner GmbH & Co. KG, Inna Katharina Benke, Zapf Creation AG, Baris Yaman, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Kaufmann/-frau im Einzelhandel: Richard Forkel, ALDI GmbH & Co KG, Sebastian Heubner, Edeka Foodservice Stiftung & Co.KG, Manon Isabel Klafki, Schuh Mücke Rödental GmbH, Janina Sorge, Markus Stache e.K., Philipp-Samuel Wilm, Toom Baumarkt_GmbH, Taha Durak, Özcan Ünsac "Aral-Tankstelle", Isabella Gmelch, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Kaufmann/-frau für Büromanagement: Alex Sterzer, Fritz Babucke Inh. Claudia Babucke e.K., Lilian Stelzner, Autohaus Heinrich G. Bender GmbH & Co. KG, Fabian Brungs, Sagasser - Vertriebs GmbH, Denny Jakob, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel - Fachrichtung: Großhandel: Jannis Prause, Carl Brandt GmbH & Co. KG, Anna-Lena Dinkel, Max Carl KG Fachgroßhandel für Haustechnik, Kevin Ditte, Inge's Christmas Decor GmbH, Dominik Schumann, Alfred Jahn GmbH & Co. KG, Maximilian Dressel, Leise GmbH & Co. KG, Julius Präcklein, Paul Wuenn GmbH & Co Industriebedarf KG; Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen - Fachrichtung: Versicherung: Lisa Albert, Lisa Angermüller, Theresa Armann, Lisa Avemark, Tobias Bach, Lea Bauer, Theresa Bittruf, Nicolas Carl, Franziska Diller, Vanessa Eberlei, Ronja Ehrhardt, Laura Engelmann, Lena Faber, Patrick Frank, Paul Geisenhainer, Paula Hermann, Katharina Hoffmann, Ricardo Höhn, Linda Jähn, Lauritz Keßler, Madlen Kirchner, Manuel Knopp, Lars Kohmann, Tanja Korn, Laura Krett, Annika Kühnel, Julian Lippoldt, Amelie Motschmann, Lukas Müller, Franziska Neubauer, Laura Paschold, Marvin Pechthold, Laura Reinlein, Dominika Rink, Louis Roßephsky, Luisa Schedelbeck, Niklas Scheler, Leonie Schelhorn, Lara Schiwek, Henrik Schneider, Regina Schott, Ann-Kristin Siegel, Michel Spreen, Timo Staecker, Julia Szadzik, Yannick Teuchert, Sophia Uebelmann, Ann-Kathrin Waltes, Luca Sophie Weber, Tamina Weibelzahl, Alena Weißleder, Stefanie Welzig, Selina Wolfschmidt, Özlem Yarar, alle HUK-Coburg, Lena Lodes, Versicherungsbüro Mieke Gesellschaft mbH; Kauffrau im Gesundheitswesen: Peggy Meißner, DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH; Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung: Heidi Hartan, DAA Deutsche Angestellten- Akademie GmbH, Yannick Kaiser, Cedric Kinhirt, alle Heland Speditions-GmbH, Tobias Ankenbrand, Abdullah Bas, Anna-Lena Henrich, Sophia Lieb, Annika Oberender, Anna-Rosa Schleifenheimer, Giorgi Tskimanauri, Eric Zeidler, alle Schenker Deutschland AG, Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen): Maria Porzelt, Ernst Haida Inh. Wolfgang Haida, Veranstaltungskauffrau: Lina Bauersachs, Agentur Streckenbach GmbH & Co. KG; Verkäuferin: Michelle Benke, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG

Absolventen/-innen der kaufmännischen Abschlussprüfung im Sommer 2020:

Automobilkaufmann/-frau: Susi Krämer, Auto Müller GmbH & Co.KG, Katharina Patzer, Autohaus Wormser GmbH Coburg, Christian Wolfram, Autohaus Heinrich G. Bender GmbH & Co. KG, Lukas Loscher, Autohaus Willy Ernst GmbH; Bankkaufmann: Alexander Hirtenfelder, Sparkasse Coburg - Lichtenfels, Tim Greiner, UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A., Artur Wall, VR-Bank Coburg eG; Fachinformatiker/-in - Fachrichtung: Anwendungsentwicklung: Eduard Kurz, Alten GmbH, Nils Büscher, BID Bayerischer Inkasso Dienst GmbH, Sebastian Pfister, Lena Schad, alle Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Niklas Löchte, Valentin Müller, Jannik Zink, alle Crealogix BaaS GmbH & Co. KG, Paul Dietze, Pascal Pöhlmann, alle DeLife GmbH, Philip Düerkop, Julian Fischer, alle HABA Group B.V. & Co. KG, Manuel Dittrich, Marc Greiner, Dominic Gumber, Jonas Held, Simon Lichtlein, Sarah Mesch, Felix Nötzold, Lukas Petry, Adrian Pfeffer, Melina Werner, Sophia Zeis, alle HUK-Coburg, Jonas Walther, Wachter + Partner EDV- und Wirtschaftsberatungs GmbH, Fachinformatiker/-in - Fachrichtung: Systemintegration: Andreas Adam, Tim Seifert, alle BID Bayerischer Inkasso Dienst GmbH, Michael Geyer, Gabriel Kalke, alle Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Daniel Miholic, Dominik Stenzel, Jens Wild, alle DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH, Sascha Benser, Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Moritz Kornprobst, SAINT-GOBAIN IndustrieKeramik Rödental GmbH, Milan Bätz, Luca-Alexander Möller, alle HABA Group B.V. & Co. KG, Stephanie Dikomey, IT-NETWORKS datentechnik pro GmbH & Co. KG, Moritz Berner, NG Engineering Solutions GmbH, Christian Erk, Malte Reinhardt, alle Regiomed-Kliniken GmbH, Lucas Lengfelder, Schumacher Packaging GmbH, Alexander Ultsch, Schwindt CAD/CAM-Technologie GmbH, Alexander Herbrand, Stadt Coburg, David Duschek, Jannik-Selim Varol, alle SÜC Energie und H2O GmbH, Fachkraft für Lagerlogistik: Selina Liebschner, Bauer GmbH & Co. KG, Fatih Taskin, Max Carl KG Fachgroßhandel für Haustechnik, Anna Bauer, Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Sebastian Kaiser, Jannis Scheler, Vanessa Scheler, Andrè Tendera-Hiller, Lena Weber, alle HABA Group B.V. & Co. KG, Tim Bauersachs, Prodinger KG, Ben Reise, Sanitärtechnik Eisenberg GmbH, Jan Fichtler, Schenker Deutschland AG, Fachlagerist/-in: Tim Krautwurst, Louis Baufeld Internationale Spedition GmbH & Co. KG, Franz Dammenhayn, Justin Friedrich, Matthias Hildebrandt, Melanie Meyer, Tom Müller, Jan Sannabrink, Renata Tabar, alle (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Luca Lorenz, (bfz) Leise GmbH & Co. KG, Benedikt Dömling, Dennis Lange, alle Max Carl KG Fachgroßhandel für Haustechnik, Sebastian Kuhn, (DAA) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Lukas Biller, Dietz GmbH, Tony Kummer, Haba Group B.V. & Co. KG, Niklas Dötschel, Helmut Huebner Inh.Ing.grad.Hubert Scheithauer, Andreas Bauer, Nils Becker, Christoph Lange, Marius Maier, Justin Steudel, alle Leise GmbH & Co. KG, Nicolas Ettrich, Novus Dahle GmbH, Niklas Brill, Prodinger KG, Andre Schober, Andreas Rinke Handel mit Verpackungen Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen, Mehmet Bohl, Christoph Schneider, alle Schenker Deutschland AG, Nico Sommer, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Fachpraktiker/-in Küche (Beikoch/Beiköchin): Louis Langbein, Gaststätte Bauersachs, Julian Porzel, (bfz) St.Elisabeth Altenheim und Pflegeheim der Caristas, Stefanie Hahn, DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH, Dennis Rosner, Günter Reißenweber "Thieracher Hütte"; Fachkraft im Gastgewerbe: Cheyenne Williams, Braugasthof Grosch GmbH & Co. KG, Kübra Arik, Julia Hirt, alle Fabio Pizzato Fabios Eiscafe, Melanie Söllner, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Hotelfachmann/-frau: Tea Avaliani, (bfw) Landhotel Steiner GmbH & Co. KG, Elsa Gutmann, Alysha Nitzsche, Christin Rosenbauer, alle Braugasthof Grosch GmbH & Co. KG, Aileen Daum, Alexa Jacobitz, alle Dormero Deutschland Betriebs GmbH, Jessica Herms, Hotel Goldener Anker OHG, Lisa Treuter, Thermen- und Kurhotel Bad Rodach GmbH & Co. KG; Immobilienkauffrau: Angieszka Schyga, Wohnbau Stadt Coburg GmbH; Industriekaufmann/-frau: Matthias Reinhardt, ARCO-Polstermöbel GmbH & Co. KG, Amelie Kieser, Anna-Lena Klopf, Max Oleska, Niklas Schöppach, alle (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Maria Süppel, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Selina Eichner, Johanna Horcher, alle Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG, David Reinhard, DeLife GmbH, Domenica Resch, Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Nick Jahn, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Verena Finsel, Tim Scheibel, alle FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, Josephine Hofmann, SAINT-GOBAIN IndustrieKeramik Rödental GmbH, Larissa Gregor, Nico Hildebrandt, Margarita Iaremenko, Paula Lehmann, alle Lasco Umformtechnik GmbH, Kerem Cengiz, Martin Metallverarbeitung GmbH, Annika Wiersig, objekt-m DMD GmbH, Jana Maul, Ros GmbH & Co. KG, Alexandra Ehrlicher, Franz Schneider GmbH & Co KG, Leonie Friedrich, Sören Hammer, Alina Jacob, Timo Löhnert, Yannik Mücke, Marie Schulz, alle Schumacher Packaging GmbH, Louis Engel, Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co. KG; Informatikkaufmann: Daniel Fink, Lasco Umformtechnik GmbH; Kauffrau für Dialogmarketing: Jeanna Kabanov, Anna-Lena Späth, alle Haba Group B.V. & Co. KG; Kaufmann/-frau im Einzelhandel: Tatjana Dituk, Nina Schütz, Jennifer Traut, alle ALDI GmbH & Co KG, Radostina Radeva, denn`s Biomarkt GmbH, Celine Bienlein, Janine Gluth, Mercedes Liebermann, alle Einrichtungshaus Schulze GmbH & Co. KG, Josefine Schade, Framode GmbH, Valeria Eßig, Alyssa Henn, alle Galeria Kaufhof GmbH, Katharina Eberth, Gebers - Die Schlafexperten GmbH, Ben Rose, Günther Brehm e. K., Sophia Stürmer, Hein GmbH & Co. KG, Michelle Böttger, KiK Textilien und Non Food GmbH, Lisa Eschenbacher, Müller GmbH & Co. KG, Julian Wachsmann, Multicycle Fahrradhandels GmbH & Co. KG, Svenja Fischer, Lukas Schnabl, René Städtke, alle Netto Marken-Discount AG & Co. KG, Theresa Pflaumbaum, Robin Palme, Samira Pietsch, real GmbH, Lilli Arnold, Rewe-Markt Bauer oHG, Kristin Hanus, Rudolf Wöhrl SE, Felix Jahn, Sagasser - Vertriebs GmbH, Jacqueline Spindler, TCHIBO GmbH, Tredia Pereira, tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, Christian Rothaug, TOOM Baumarkt_GmbH, Nadja Hempfling, Alexandra Korn, alle Jörg Wagner "E-Center"; Kaufmann/-frau für Büromanagement: Francesca laquinta, Alloheim Senioren-Residenzen Zweite SE & Co.KG, Jule Ströhla, Autohaus Schönau GmbH, Mara Bauer, Bad Rodacher Bäder GmbH, Jenifer Kotlarova, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Coburg, Nina Bauernschmitt, Anne-Caroline Bürhaus, alle Autohaus Heinrich G. Bender GmbH & Co. KG, Miriam Bühn, Melanie Ehne, Fabienne Hartan, Nils Hartwich, Michelle Hildner, Katharina König, Ann-Kathrin Künzel, Yasmin Mann, Katrin Roth, Leonie Siebinger, Celine Wuttke, alle BID Bayerischer Inkasso Dienst GmbH, Tina Schübel, Simon Buchholz, Tim Hübner, Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, Maria Schabrich, DPD Deutschland GmbH, Sophie Schillig, Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt, Luisa-Maria Friedlein, Daniel Gehring, Laura Kremer, Hauck GmbH & Co. KG, Jule Weisheit, IG Metall Coburg, Michelle Scharf, Industrie- und Handelskammer zu Coburg, Mona Braun, Diana Welk, alle Kirchner Elektrotechnik GmbH, Saskia Klinger, Kupek GmbH, Daniel Zucker, OE GmbH, Fabienne Bischoff, Jonas Liesaus, Sandra Rögner, alle Regiomed-Kliniken GmbH, Lorena Mönch, Sagasser - Vertriebs GmbH, Vanessa Sitarek, Schenker Deutschland AG, Aykut Civelek, Max Schultz Automobile GmbH & Co. KG, Nico Krämer, Pascal Lehmann, alle Wefa GmbH, Lucie Brückner, Luisa Heublein, Viktoria Kleim, Kristin Wolf, alle externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel - Fachrichtung: Großhandel: Simon Dykszak, Baywa AG, Daniel Jansky, (bfw) Leise GmbH & Co. KG, Daniel Hoffmann, Carl Brandt GmbH & Co. KG, Liana Anufrijeva, Philip Butterhof, Tim Holzheid, Antonia Lieb, Jessica Wedel, alle Max Carl KG Fachgroßhandel für Haustechnik, Dana Schmidt, HTI Gienger KG, Kianna Christ, Denise Finzel, Antonia Förster, Nico Gerlicher, Maria Horcher, Christopher Jurack, alle Leise GmbH & Co. KG, Lea Büttner, Marie Kansy, Nico Philipowski, Sophia Scheler, alle Prodinger KG; Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation: Julia Eichelsdörfer, Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, Jonas Pöche, Oschmann Comfortbetten GmbH; Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen - Fachrichtung: Versicherung: Elena Bachmann, Hannah Dawel, Laura Dressel, Franziska Gagel, Sabrina Kolbe, Sarah Partheymüller, Meike Schmitt, Mia Thiel, Lena Weißmann, Daniel Werner, alle HUK-Coburg; Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung: Andreas Franke, D+S logistic GmbH, Charlotte Franke, Jessica-Susanne Kohl, Nico Münchmeier, alle Schumacher Packaging GmbH, Janine Griebel, D+S warehousing GmbH; Koch/Köchin: Franziska Setterl, Braugasthof Grosch GmbH & Co. KG, Michael Rahm, KAPP NILES Dienstleistungs-GmbH, Moritz Heller, Ralf Patzelt Gaststätte "Grüntal", Nico Görbert, Schindler & Weber GmbH "Bar Celona", Merlin Faass, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Sport- und Fitnesskaufmann/-frau: Michelle Kolb, Vitadrom Sport- und Fitnessanalgen GmbH, Lukas Heilingloh, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen): Michelle Kestel, DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. KG, Jan Zetzmann, TUI Deutschland GmbH; Veranstaltungskaufmann: Konstantin Rupp, dieartwerk GmbH, Verkäufer/-in: Aylin Demirci, Aldi GmbH & Co KG, Lukas Friedrich, (DAA) Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Jan Köhlerschmidt, denn`s Biomarkt GmbH, Selina Schlund, Ina Brehm e. K., Raul Daponte, Sabrina Jung, Lukas Scharf, alle Mario Schleicher e.K., Melanie Hammer, Franziska Hartel, alle Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Coburg, Michelle Götz, Michelle Kaiser, Jennifer Schiffer, Arthur Schröder, Nikita Sonnenberg, alle Netto Marken-Discount AG & Co. KG, Vanessa Eckert, Sylvio Heym, Özkan Kizil, Nicole Knaus, Jannek Schleicher, Angelique Tutlies, alle Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Daniel Alagic, Rewe-Markt Bauer oHG, Annika Galle, Sagasser - Vertriebs GmbH, Theresa Greiner, Omid Mohammadi, alle Schuh Mücke Rödental GmbH, Alina Schulz, tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, Marie Reihardt, Jörg Wagner "E-Center"; Informations- und Telekommunikationssystem- Elektroniker: Leo Jonah Weigle, SÜC Energie und H2O GmbH, Thomas Schmidt, Odai Sweha, alle Telenec Telekommunikation Neustadt GmbH; Floristin: Susanne Spröh, Blumen Hofmann, Jule Jockisch, Florian Renner, Lea Gesche, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Buchhändler: Alexander Voß, Reinhold Gondrom GmbH & Co. KG

Absolventen/-innen der gewerblichen Abschlussprüfung im Sommer 2020:

Aufbereitungsmechaniker - Fachrichtung: Sand und Kies: Ron Stief, Cemex Deutschland AG; Bauzeichner - Schwerpunkt: Architektur: Maximilian Winkler, M+V Hausbau GmbH, Luis Jacob, MK Knörnschild Ingenieure Coburg GmbH; Bauzeichner - Schwerpunkt: Ingenieurbau: Seyhan Selyahtin Habib, MK Knörnschild Ingenieure Coburg GmbH; Bauzeichner - Schwerpunkt: Tief-, Straßen- und Landschaftsbau: Daniel Strebel, K & W Ingenieurbüro GmbH; Biologiemodellmacherin: Alina Kraus, Selina Wich, alle Marcus Sommer Somso Modelle GmbH; Elektroniker für Automatisierungstechnik: Patrick Sturm, Saint-Gobain IndustrieKeramik Rödental GmbH; Elektroniker für Betriebstechnik: Jakob Buchmann, (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Florian Greiner, Pavlo Pastukhov, alle Lasco Umformtechnik GmbH, Max Ender, Schumacher Packaging GmbH, Stefan Schmitt, Werkzeugmaschinenfabrik Waldrich Coburg GmbH, Florian Angetter, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Holzmechaniker/-in - Fachrichtung: Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen: Katharina Bätz, Eduard Höhn, Richard Pfeufer, Max Rauch, Heiner Tranziska, Nasser Wafaie, alle Haba Group B.V. & Co. KG, Tamara Ries, Hilmar Gundermann GmbH & Co. KG; Maschinen- und Anlagenführer/-in - Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik: Mohammad Nour Alsaadi, Samet Bakir, Martin Graf, Kevin Holland, Phillip Pöthig, Amiresmail Rezaee, Jamal Salaymeh, Katheleen Seyfarth, Özgür Tekin, Christian Wäschenfelder, Oualid Zaouali, alle (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Robert Baumbach, Bittner Werkzeugbau GmbH, Ahmad Zia Akbari, Richard Bittner, Steffen Finzel, Arthur Heckel, Ruhullah Mohammady, alle Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg., Nico Wittmer, Caruso GmbH Vliesstoff-Werk Polster-Halbfabrikate, Muhamad Bozo, Dietz GmbH, Raffael Kopp, Hoffmann GmbH, Saleh Shahin, Martin Metallverarbeitung GmbH, Luca Fenzel, Prysmian Kabel und Systeme GmbH, Ridvan Gürkan, externe Prüflinge §45 Abs. 2 BBiG; Mechatroniker: Fabian Lugauer, (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Moritz Busch, Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH; Mediengestalter/-in Digital und Print - Fachrichtung: Gestaltung und Technik: Deborah Sommer, Nick, Kolja Wilcke, alle DCT GMBH, Konstanze Steinfurth, DS Marketing und PR GmbH, Selina Eller, Joana Perkiömäki, Tina Schmailzl, alle Haba Group B.V. & Co. KG; Medientechnologe Druck: Max Pechauf, Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG; Medientechnologin Druckverarbeitung: Josephine Höhn, DCT GMBH, Meike Byczok, Louis-Hofmann-Druck GmbH & Co. KG; Packmitteltechnologin: Jessica Erdmann, Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG; Polsterer: Nezar Hasko, ARCO-Polstermöbel GmbH & Co. KG, Musa Haidari, Mahdi Karimi, alle Oschmann Comfortbetten GmbH; Produktionstechnologe/-in: Pascal Anthofer, Sandy Friedrich, alle Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH, Robin Greiner, Valeo Klimasysteme GmbH; Spielzeugherstellerin: Leonie Rother, Nina Schumann, alle Fehn GmbH & Co. KG; Technische/r Produktdesigner/in - Fachrichtung: Produktgestaltung- und konstruktion: Sabine Hackler, Justin Laux, alle Alten GmbH, Daniel Arnold, Maximilian Göhl, Tabea Löffler, alle Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Yuang Lu, NG Engineering Solutions GmbH, Philip Thiele, Professional Engineering Gäbelein GmbH, Philipp Stöcker, Valeo Klimasysteme GmbH; Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik - Fachrichtung: Formteile: Ozan Tekin, Dressel + Höfner Automotive GmbH, Maximilian Bechauf, Justin Kruppa, Nicki Schuhmann, alle Gaudlitz GmbH, Ellen Freihube, Katharina Kastner, Jannik Reißenweber, Kevin Wittmann, alle Ros GmbH & Co. KG, Fabio D"Amato, sinit kunststoffwerke GmbH & Co. KG, Felix Elflein, Valeo Klimasysteme GmbH; Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik - Fachrichtung: Halbzeuge: Kevin Stendzina, Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co. KG; Werkzeugmechanikerin - Einsatzgebiet: Formentechnik: Viktoria Duffek, Ros GmbH & Co. KG; Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik: Toni Linß, Dietz GmbH; Zerspannungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme: Amanuel Berihu, (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH; Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau: Gerhart Prüfer, Dietze & Schell Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Florian Storath, Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH; Industrieelektriker - Fachrichtung: Betriebstechnik: "Ivan Khitsenko, Enrico Rigobello, Mohammed Wael Akkam, alle (BAF) Kaeser Kompressoren Ausbildung GmbH