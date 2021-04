In der Coburger Innenstadt soll noch im April ein neues Corona-Testzentrum entstehen - und zwar im Rot-Kreuz-Haus in der Sally-Ehrlich-Straße 16. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) wird in einer Presseerklärung dazu wie folgt zitiert: "Ich freue mich, dass wir beim Testen und Impfen in der Stadt Coburg gut vorankommen. Die Stadtverwaltung arbeitet konzentriert an der Unterstützung von Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Sport. Das nun geschaffene Testangebot, das perspektivisch ausgebaut werden kann, unterstützt maßgeblich auch unsere Bewerbung als Modellkommune mit Erprobung einer sinnvollen Öffnungsstrategie unter dem Motto: "Teste dich - und Coburg blüht auf!"

Täglich 2700 Schnelltests

Dass sich das Testzentrum im Rot-Kreuz-Haus befinden wird, liegt daran, dass als Partner der Kreisverband Coburg des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ausgewählt wurde. Im Zuge einer Ausschreibung habe sich das BRK als "leistungsfähigster und flexibelster Anbieter" herausgestellt, betont Kai Holland, Leiter des städtischen Ordnungsamtes.

In den Räumlichkeiten des Rot-Kreuz-Hauses in der Sally-Ehrlich-Straße 16 könne das BRK ohne Umbauaufwand täglich mehr als 2700 Schnelltests anbieten. "Das Rot-Kreuz-Haus ist in Sichtweite des Parkhauses Zinkenwehr und damit gut mit dem Auto zu erreichen", erklärt Kai Holland. Zudem sei das BRK-Team bereit, zusätzlich mit mobilen Teams zu arbeiten. "Wir denken daran, gemeinsam mit der SÜC einen Stadtbus zur Verfügung zu stellen, der dann direkt in der Innenstadt die Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen."

Als Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr vorgesehen, wobei es "nach Bedarf" zu Anpassungen kommen könne. Dazu Kai Holland: "Wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sich leicht zugänglich und ohne großen Aufwand testen lassen können." Mit dem künftigen Testzentrum in der Sally-Ehrlich-Straße und den mobilen Einsatzteams gibt es in Coburg bald sechs Test-Stellen. So werden außer an der HUK-Arena auch bei drei Apotheken kostenlose Schnelltests angeboten: Easy-Apotheke auf der Lauterer Höhe, Europa-Apotheke in der Hindenburgstraße und Apotheke im Wirtsgrund (Wüstenahorn).

Mehr Freiheiten beim Einkaufen?

Mit einer negativen Test-Bescheinigung kann selbst bei einem Inzidenzwert zwischen 100 bis 200 nach Anmeldung in Läden eingekauft werden. Andernfalls ist lediglich "Click & Collect" erlaubt.