Mesch steigt in Jena auf

Hannah Mesch gehört ab sofort zum Kader des FC Carl Zeiß Jena in der 2. Frauen-Bundesliga. Wie der MDR berichtet, gibt die neue Trainerin Anne Pochert künftig auch einigen Spielerinnen aus dem Nachwuchs eine Chance, darunter die 15-Jährige aus dem Meederer Ortsteil Drossenhausen. "Das sind Persönlichkeiten. Das sind Spielerinnen, die extrem fokussiert sind, die auch Lust haben, sich zu quälen und das nötige Selbstvertrauen an den Tag legen, um diese Aufgabe anzunehmen. Das ist schon eine andere Hausnummer für eine Jugendspielerin in der zweiten Liga im Frauenbereich zu spielen", sagt die Trainerin.

Auch der FC Coburg freut sich per Facebook über den Erfolg seiner langjährigen NLZ-Spielerin. Erst im Februar war Mesch vom FCC in die B-Juniorinnen-Bundesliga zum FF USV Jena gewechselt, dessen Mannschaften seit Juli zum FC Carl Zeiß Jena gehören. red