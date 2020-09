Gut Ding will Weile haben: Die lange angestrebte Kooperation zwischen dem neunfachen deutschen Meister Brose Bamberg und dem ProB-Ligisten BBC Coburg ist nun endlich perfekt. Beide Klubs bestätigten am Donnerstagnachmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung die Zusammenarbeit.

Die Kooperation läuft vorerst für eine Spielzeit, sei aber längerfristig ausgeplant, wie Carsten Richter, Käufmännischer Leiter beim BBC Coburg, auf Nachfrage erklärt. Die Coburger kooperierten in der vergangenen Saison mit Bundesligist Medi Bayreuth, die Bamberger beendeten im Mai aus wirtschaftlichen Gründen die langjährige Partnerschaft mit ihrem Farmteam Baunach Young Pikes.

Der BBC Coburg wird zwar in vielen Bereichen eng mit Brose Bamberg zusammenarbeiten, fungiert aber nicht als Farmteam, sondern "nur" als Kooperationspartner. Im Rahmen dieser Kooperation werden einige Talente sowohl bei Brose als auch beim BBC trainieren, Spielpraxis aber vor allem in der ProB Süd sammeln. "Als Kooperationspartner haben wir unsere eigenen Ziele und Ansprüche. Die Spieler werden bei uns gefördert, aber auch gefordert - unser primäres Ziel ist es, sportlich erfolgreich zu sein", sagt Wolfgang Gremmelmaier, Geschäftsführer des BBC Coburg "Gleichzeitig werden wir mit einem jungen Kader ins Rennen gehen, in dem Spieler auch einmal Fehler machen werden. Wir wollen ein Umfeld sein, in dem sie diese Fehler machen und aus ihnen lernen dürfen, ohne Welpenschutz zu erhalten."

Den 19-jährigen Center Leon Bulic haben die Coburger bereits als ersten Kooperationsspieler bekanntgegeben. Drei weitere Akteure sollen in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Dabei wird es sich wohl um Mateo Seric, Moritz Plescher und Elias Baggette handeln. Ein Trio, das Philipp Galewski, Geschäftsführer von Brose Bamberg, bereits im Interview mit dieser Zeitung vor zwei Wochen bestätigte. "Es ist uns gelungen, eine enge Kooperation zu skizzieren, in der die unterschiedlichen Interessen der Parteien berücksichtigt werden. Wir bekommen einen eigenständigen Partner, bei dem sich unsere Top-Talente in der ProB beweisen können und auch müssen. Es gilt nun für beide Seiten, die Kooperation aktiv zu leben und die Potenziale maximal auszunutzen, wobei stets ein freundschaftlicher und transparenter Umgang im Vordergrund steht", so Galewski.

Während Bulic und Baggette, der in der vergangenen Saison zum Youngster des Jahres in der ProB gekürt wurde, fast ausschließlich für den BBC auflaufen sollen, wird bei Seric und Plescher kurzfristig entschieden. "Moritz und Mateo sollen möglichst viele Einsätze bei uns in Coburg bekommen, aber bei ihnen ist es auch vom Bedarf von Brose Bamberg abhängig", erklärt Richter.

Die Coburger werden regelmäßig Trainingseinheiten in der Hauptsmoorhalle in Strullendorf, dem Trainingszentrum Brose Bambergs, abhalten und dabei auch Input von den Bamberger Trainern erhalten - sei es Chefcoach Johan Roijakkers, Individualtrainer Stefan Weissenböck oder Performance Coach Domenik Theodorou. Auch im Jugendbereich werden sich beide Vereine intensiv abstimmen.

Mit einem Altersschnitt von rund 21 Jahren werden die Coburger als eines der jüngsten Teams in die neue ProB-Spielzeit starten. "Trotz des jungen Alters halte ich unser Team für sehr erfahren. Rund die Hälfte besitzt ProB-Erfahrung, dazu kommen Mateo und Moritz mit Minuten in der Bundesliga", sagt Richter.

Seric, Plescher und Baggette werden gemeinsam mit den "Oldies" Christopher Wolf (25), Constantin Ebert und Daniel Urbano (beide 24) das Gerüst der neuen Coburger Mannschaft bilden. Auf die Verpflichtung eines Importspielers wird in Coburg voraussichtlich verzichtet. In Gesprächen befinden sich die BBC-Verantwortlichen immer noch mit US-Amerikaner Princeton Onwas, dessen Rückkehr nach der starken Saison 2019/20 aber als unwahrscheinlich gilt.

Unwahrscheinlich froh über die Kooperation ist auch Michael Stoschek, Vorsitzender der Brose-Gesellschafterversammlung und Aufsichtsratsvorsitzender der Bamberger Basketball GmbH: "Die Kooperation ist die optimale Lösung, um den Spitzenbasketball in der Region optimal zu fördern und an den Standorten in Coburg und Bamberg weiter hochtalentierte Spieler auszubilden."