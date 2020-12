Gibt es in Coburg bald eine "Mauritiusstraße"? Oder eine "Morizstraße"? Für Theresa Scholz wären beide Namen denkbar. Was nach Ansicht der Vorstandssprecherin der Coburger Grünen allerdings nicht mehr in die Zeit passt, ist eine "Mohrenstraße". Deshalb soll am Mittwoch (2. Dezember) bei der Hauptversammlung der Grünen ein Antrag auf Umbenennung beschlossen werden. Der Vorstand hat sich bereits "contra Mohrenstraße" positioniert.