Seßlach vor 1 Stunde

Sturmschäden

"Wir konnten die Gefahr beseitigen": Sturm sorgt für zwei Feuerwehreinsätze

In und um Seßlach hat der Sturm am Donnerstag einigen Schaden angerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr musste mehrmals ausrücken, weil der starke Wind Bäume auf Fahrbahnen und in Richtung Telefonleitungen geweht hat.