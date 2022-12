Drei demolierte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 17.000 Euro sind die Bilanz zweier Verkehrsunfälle, die ein 79-jähriger Autofahrer aus Sonneberg am Freitag (9. Dezember 2022) kurz hintereinander verursacht hat. Das berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg am Sonntag.

Demnach stieß der Senior am Freitagabend mit seinem Auto zunächst im Rödentaler Ortsteil Fischbach gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Im Anschluss entfernte er sich mit seinem Fahrzeug unbeeindruckt in Richtung Neustadt. Seine Fahrt endete jedoch 15 Minuten später in der Eisfelder Straße in Neustadt. Dort krachte er gegen ein ebenfalls am Fahrbahnrand geparktes Auto. Gegen den Rentner wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Coburg die Sicherstellung seines Führerscheins an.

