Rödental vor 32 Minuten

250.000 Euro Schaden

Brand an Einfamilienhaus führt zu Feuerwehr-Großeinsatz: Alarm "Personen in Gefahr"

In der Nacht auf Mittwoch (28. September 2022) rief in Rödental der Brand an einem Einfamilienhaus mehrere Feuerwehren auf den Plan. Die zwei Bewohner waren bei Ausbruch des Feuers zu Hause.