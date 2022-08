Rödental vor 49 Minuten

Unwetter

Rödental: Blitz schlägt in Wohnhaus ein - über 100 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Blitz ist am Freitagabend in Mönchröden im Kreis Coburg in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Es entstand hoher Sachschaden.