Richtigstellung: Keine Ermittlungen gegen Roland Kaiser

In unserem Artikel "Wenige Wochen vor Auftritt in Franken: Polizei ermittelt gegen Roland Kaiser - Parallele zu Rammstein-Skandal" vom 10. Juli 2023 haben wir irrtümlich geschrieben, dass sich die Ermittlungen der Polizei direkt gegen Sänger Roland Kaiser als Person richten würden und dies in Zusammenhang mit den aktuellen Vorwürfen gegen die Band Rammstein gesetzt. Richtig ist jedoch, dass die Polizei zwar tatsächlich nach einem Konzert von Roland Kaiser Ermittlungen aufgenommen hat, diese sich aber ausdrücklich nicht gegen ihn richten.

Die Hamburger Kanzlei Nesselhauf Rechtsanwälte, die Roland Kaiser juristisch vertritt, stellt hierzu in einem an uns gerichteten Schreiben fest:

"Auf www.facebook.de haben wir am 10. Juli 2023 auf unserem Profil inFranken.de unter anderem behauptet: ‚Polizei ermittelt gegen Roland Kaiser – Parallele zu Rammstein-Skandal‘. Diese Behauptung ist, was wir hiermit richtig stellen, unwahr: Die Polizei hat zu keinem Zeitpunkt gegen Roland Kaiser ermittelt; es gibt daher auch keine Parallele zum ‚Rammstein-Skandal‘."

Wir haben den entsprechenden Artikel mittlerweile von unserem Portal entfernt und auch die dazugehörigen Facebook-Posts gelöscht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen, und weisen ausdrücklich darauf hin, dass es keine polizeilichen Ermittlungen gegen Roland Kaiser gibt.

Vorschaubild: © dpa/Sebastian Kahnert