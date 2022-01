Am Dienstag (4. Januar 2022) musste die Coburger Polizei bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadter Straße eingreifen. Dort war eine 43-Jährige während einer Aussprache mit ihrem Lebensgefährten in eine heftige Auseinandersetzung geraten.

Laut Polizei ging die Frau schließlich mit einem Besen auf den 39-Jährigen los und schlug ihm damit ins Gesicht. Er erlitt eine Platzwunde und begab sich nach der Attacke selbstständig in ärztliche Behandlung. Den Beamten fiel bei ihrer Ankunft auf, dass die 43-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille.

Attacke mit Besen: Frau attackiert und verletzt Lebensgefährten

Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im Zuge dessen ordnete ein Richter eine Blutentnahme bei der Betrunkenen an. Nach dem Ende der Sachbearbeitung wurde die 43-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Vorschaubild: © Mariakray/pixabay.com