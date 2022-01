Niederfüllbach aktualisiert vor 45 Minuten

Sachbeschädigung

Auto-Chaoten beschädigen Flugplatz: Start- und Landepiste kann nicht mehr beflogen werden

Am vergangenen Wochenende hinterließen mehrere Unbekannte mit ihren Fahrzeugen massive Beschädigungen an der Start- und Landepiste des Flugplatzes in Niederfüllbach.