Feuer in Wohnhaus in Neustadt bei Coburg

in in Brandursache : Hoverboard-Akku war explodiert

: Hauseigentümerin und Tochter erleiden Rauchgasvergiftung

Am Dienstagabend (5. April 2022) ist in einem Wohnhaus in Neustadt bei Coburg ein Feuer ausgebrochen. Bis in die Nacht waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz. Rund 85 Einsatzkräfte sind laut Polizei vor Ort gewesen.

Update vom 6.04.2022, 11.39 Uhr: Brand in Neustadt - Feuerwehr musste Wände öffnen

Gegen 21 Uhr explodierte laut Aussage der 15-jährigen Bewohnerin der Akku des an der Steckdose ladenden Hoverboards. Die Flammen schlugen direkt auf die Couch über und in kürzester Zeit brannte das gesamte Wohnzimmer. Die 15-Jährige und ihre Mutter konnten das Einfamilienhaus rechtzeitig verlassen, erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden.

Wenige Minuten nach der Alarmierung war die Freiwillige Feuerwehr Wildenheid vor Ort, berichtet der 1. Vorsitzende Tim Knaur auf Nachfrage von inFranken.de. Kurz nach seinem Eintreffen gegen 21.30 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Um etwaige Glutnester zu finden, musste die Feuerwehr unter anderem von außen die Wände des Wohnhauses öffnen, denn es ist "nie 100 prozentig sicher, dass es noch Glutnester gibt", so Knaur.

Aktuell sei das Haus nicht bewohnbar. Wann die Familie wieder darin wohnen kann, müsse die Kripo ermitteln. Besonders tragisch: Laut dem Vorsitzenden handelte es sich um ein relativ neues Haus. Nach ersten Erkenntnissen belaufe sich der Schaden auf 300.000 Euro. Im Einsatz waren Freiwilligen Feuerwehren aus Wildenheid, Neustadt bei Coburg, Haarbrücken, Meilschnitz, das Technische Hilfswerk Ortsverband Coburg, BRK Bereitschaft Neustadt bei Coburg, UG-SanEL Coburg sowie die Polizei Neustadt.

Erstmeldung vom 5.04.2022, 21.41 Uhr: Mutter bei Wohnhaus-Brand in Neustadt leicht verletzt

Zunächst hatte das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de am Abend mitgeteilt, dass in Wildenheid, einem Stadtteil von Neustadt bei Coburg, ein Einfamilienhaus am Dienstagabend (05.04.2022) gebrannt hatte.

Bei dem Brand soll ein hoher sechsstelliger Sachschaden entstanden sein. Außerdem wurde eine Person leicht verletzt. Der Brand war am Abend gegen 21.40 Uhr unter Kontrolle und gelöscht.