Weil sie zu Fuß auf den Bahnschienen unterwegs war, hat eine 35-jährige Frau am Montagnachmittag (2. Januar 2023) eine Gleissperrung in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) ausgelöst. Ein Regionalzug aus Sonneberg musste gestoppt werden. Das berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg am Dienstag.

Kurz nach 13 Uhr erreichte die Neustadter Polizei der Notruf über eine Frau auf den Bahngleisen im Bereich des Neustadter Bahnhofs. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zum Einsatzort und konnten eine 35 Jahre alte Frau in der Nähe des Bahnübergangs an der Eisfelder Straße antreffen. Zuvor hatten Bahnarbeiter die Frau zwischen den Gleisen entdeckt, als sie von Sonneberg kommend in Richtung Bahnübergang an der Luisenstraße spazierte.

Neustadt bei Coburg: Frau macht Spaziergang auf den Gleisen

Trotz der Aufforderung des Bahnpersonals, den Gleisbereich unverzüglich zu verlassen, setzte die Frau ihren Fußmarsch unbeeindruckt fort. Folglich stoppten die Bahnmitarbeiter per Handzeichen einen aus Sonneberg kommenden Regionalexpress. Über den Notfallmanager der Deutschen Bahn musste auch eine Gleissperrung veranlasst werden.

Nachdem Polizeibeamte die Frau wenig später aufgegriffen hatten, konnte der Zugverkehr nach wenigen Minuten wieder freigegeben werden. Die Gefährlichkeit ihres Fußmarsches schien der Frau auch bei der Polizeikontrolle nicht bewusst geworden zu sein, vielmehr äußerte sie ihr Unverständnis über das ganze Procedere.

Der Spaziergang der 35-Jährigen hat ein strafrechtliches Nachspiel. Die Frau wird sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen und darf mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

