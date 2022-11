Zu der wohl schönsten Zeit des Jahres erstrahlt die Neustadter Innenstadt im festlichen Lichterglanz. Zahlreiche Aussteller aus nah und fern bieten auch bei der Neuauflage im Jahr 2022 wieder festliche Geschenk- und Dekorationsartikel an. Auf dem neugestalteten historischen Marktplatz kann vom 2. – 4. Dezember 2022 nach kleinen und großen Geschenken gestöbert werden.

Das Warenangebot wird auch heuer wieder von weihnachtlicher bzw. vorweihnachtlicher Dekoration sowie Bekleidung bis hin zu Produkten aus Holz und selbstgemachten Likören reichen. Wie die Stadtverwaltung im Bereich Kultur, Sport und Tourismus mitteilt, gebe es zum Aufwärmen Glühwein, Punsch und weitere weihnachtliche Leckerbissen zum Genießen.

Neben den Verkaufsaktivitäten der Händler haben die Organisatoren des Bereiches Kultur Sport Tourismus der Stadtverwaltung Neustadt wieder ein abwechslungsreiches, buntes Weihnachtsprogramm zusammengestellt.

Alle Besucher sind zum gemütlichen Verweilen rund um die Weihnachtskrippe und den großen Christbaum im Lichterglanz des Sternes an der Stadtkirche St. Georg auf den Neustadter Marktplatz eingeladen.

Öffnungszeiten Neustadter Nikolausmarkt 2022:

Freitag, 2. Dezember 16 – 20 Uhr

Samstag, 3. Dezember 10 – 20 Uhr

Sonntag, 4. Dezember 13 – 19 Uhr

Gutscheine Nikolaus-Geschenk Jahrgänge 2013 – 2020

Auch in diesem Jahr erhalten wieder alle Neustadter Kinder, aus den Jahrgängen 2013 – 2020, einen Gutschein per Post für ein Nikolaus-Geschenk. Gespendet werden diese von der Stadt Neustadt und der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Die Einlösung erfolgt am Sonntag, 4. Dezember, im Zeitraum von 17 bis 17.15 Uhr an der Hauptbühne.

Laternenumzug und offizielle Nikolausmarkteröffnung

Wenn am Freitag, 2. Dezember, der Neustadter Nikolausmarkt eröffnet wird, dann ist das besonders für die Kinder ein Höhepunkt. Die Straßen werden wieder von den Laternen erleuchtet, die in den Tagen zuvor eifrig gebastelt oder ausgesucht wurden. Start des Laternenumzuges ist am 2. Dezember ab 16.45 Uhr mit Treffpunkt unterhalb des Rathauses am Kinderkarussell (Heubischer Straße/Georg-Langbein-Straße). Angeführt von Oberbürgermeister Frank Rebhan, dem Nikolaus und dem Christkind höchst persönlich, geht es durch die Georg-Langbein-Straße zur Marktbühne. Dort wird um 17.15 Uhr der Neustadter Nikolausmarkt 2022 offiziell eröffnet.

Die Laternenwanderung wird musikalisch begleitet und lädt mit weihnachtlichen Liedern zum Mitsingen ein. Zum Ausklang wartet auf alle teilnehmenden Kinder ein Verzehrgutschein für einen Kinderpunsch und einen Lebkuchen, welcher am Stand der Bäckerei Motschmann vor Ort eingelöst werden kann.

Programm

Freitag, 02.12.22

16 – 16.50 Uhr Platzkonzert mit dem Jugendorchester Neustadt

16.45 Uhr Laternenumzug für Kinder, Treffpunkt unterhalb des Rathauses am Kinderkarussell (Georg-Langbein-Straße)

17.15 Uhr Eröffnung des Nikolausmarktes durch Oberbürgermeister Frank Rebhan, Nikolaus und dem Christkind

17.45 – 18.45 Uhr Platzkonzert Jugendorchester Kronach

19 – 20 Uhr Weihnachtsprogramm mit Ronny Söllner

Samstag, 03.12.22

10 – 10.50 Uhr Platzkonzert mit der Mupperger Blasmusik e. V.

11.20 – 12.15 Uhr Platzkonzert mit dem Jugendorchester Neustadt

12.45 – 13.40 Uhr Weihnachtliche Weisen mit dem Musikverein Glosberg

13.55 – 14.45 Uhr Platzkonzert mit dem Posaunenchor St. Georg

14 Uhr Große Weihnachtstombola der Tschernobyl-Kinderhilfe e.V. Neustadt, Losverkauf und Ausgabe auf dem Marktplatz, nähe Mediathek

14 – 16 Uhr Der Nikolaus nimmt Wunschzettel entgegen, in der Mediathek (Rathaus)

14 – 18 Uhr Bastelstation in der Mediathek (gebastelt werden Kerzen, Vogelfutter und Papiersterne)

15 – 16 Uhr „Weihnacht auf Hogwarts“ – Kinderprogramm Marktbühne

16:30 Uhr Ziehung der Hauptpreise „Neustadter Sternepass“, Werbegemeinschaft, auf der Marktbühne

17:30 – 18.30 Uhr Platzkonzert mit der Stadtkapelle Neustadt

19 – 20 Uhr Unterhaltungsprogramm mit Mario Bamberger

Sonntag, 04.12.22

13 – 14 Uhr Platzkonzert mit der Stadtkapelle Neustadt

14.45 – 15.30 Uhr Weihnachtsspaß mit den X-MAS KIDS - Marktbühne

16 – 16.45 Uhr Kristin Rempt singt Weihnachtslieder

16.45 Uhr Nikolaus und Christkind kommen zur Bescherung auf die Marktbühne

17 – 17.15 Uhr Nikolauspäckchenausgabe Marktbühne und Verkaufswagen vor Mediathek

17.15 – 18 Uhr Kristin Rempt singt Weihnachtslieder

18 – 19 Uhr Nikolausmarktausklang

Vorschaubild: © Thomas Rotarius / pixabay.com (Symbolbild)