Neustadt vor 2 Stunden

Verkehrsunfall

64.000 Euro Sachschaden: Mann kommt von Fahrbahn ab - und stößt mit Auto zusammen

In Neustadt bei Coburg kam am Donnerstagmorgen ein 31-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab, stieß in ein anderes Auto und verursachte einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.