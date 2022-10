Ersten Angaben der Polizei Oberfranken zufolge ereignete sich am Freitagmorgen (7. Oktober 2022) gegen 6.45 Uhr in der Coburger Straße in Neustadt bei Coburg ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten.

Ein Fahrzeug überschlug sich in Folge des Unfalls. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

