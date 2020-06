Neue Servicestation für Radler in Coburg

Ein oft zu beobachtendes Bild: Viele Radler in Coburg fahren mit zu wenig Luft in den Reifen durch die Gegend. Das muss nicht mehr sein. Seit Montag hat die Radstation beim Creapolis auf dem Gelände des einstigen Schlachthofes geöffnet. Dort steht neben dem Handkompressor auch Werkzeug für Fahrradreparaturen zur Verfügung. Die Hochdruckpumpe ist für alle Ventilarten geeignet und hat ein Manometer für den richtigen Luftdruck.

Die Radstation ist ein Projekt des Reallabors der Hochschule Coburg und ist mit Mitteln aus dem Innovationsfonds der Hochschule verwirklicht worden, erläuterte Jana Melber am Mittwoch bei der offiziellen Eröffnung. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule sieht die Reparaturwerkstatt als einen Beitrag, "um die Radinfrastruktur in Coburg und an der Hochschule zu verbessern". Die Hochschule selbst will Projekten mit dem Fahrrad Mobilität verleihen. Dazu können demnächst E-Bikes mit Lastenanhänger ausgeliehen werden und auch ein Lastenfahrrad für Einkäufe steht am Creapolis bereit.

Workshops und Kurse folgen

In der Werkstatt des Makerspace auf dem alten Schlachthofgelände gibt es umfangreiches fahrradspezifisches Werkzeug - vom Zentrierständer über Kettenwerkzeuge bis hin zum Drehmomentschlüssel. Zusammen mit dem Coburger Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sollen Workshops und "Schrauberkurse" angeboten werden. Darüber hinaus werden unterhalb der Frankenbrücke alte Fahrräder wieder hergerichtet oder als Ersatzteillager genutzt. "Dazu liefert uns der Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb die Fahrräder, die beim Wertstoff in Neuses abgegeben werden", erläutert Werkstattleiter Bodo Neubert.

Die Radstation, leicht zu finden anhand der signalgelben Farbe der Beschilderung und Ausrüstung, steht rund um die Uhr zur Verfügung. In der Montagesäule mit dem integrierten Kompressor sind alle gängigen Werkzeuge wetterfest vorhanden: Reifenheber, Inbus-, Torx- und Maulschlüssel sowie verschiedenen Schraubenzieher. Auch einen Fahrradständer gibt es, damit der Drahtesel nicht immer auf den Montageständer gehoben werden muss. Eine Sitzbank und ein Fach mit einer Steckdose zum Aufladen von E-Bikes komplettieren die Servicestation. "Geplant ist noch ein Automat für Schläuche", blickt Bodo Neubert in die nahe Zukunft. Vielleicht ist ein Dach noch möglich.

Bei Unsicherheiten über den richtigen Luftdruck im Fahrradreifen hilft ein Blick auf die Reifenflanke. Dort ist der Druck vermerkt.