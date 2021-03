Bei einem Einsatz am Mittwochnachmittag wurden rund 300 Bäume im Kirchenwald der evangelischen Gemeinde Weitramsdorf gepflanzt. Die 17 Beteiligten leisteten damit ortsteilübergreifende Nachbarschaftshilfe, denn es waren eine Delegation des Obst- und Gartenbauvereins Neundorf und der Dorfgemeinschaft Neundorf (DGN) sowie Hergramsdorfer Anwohner bei der Aktion dabei.

"Unser Kirchenwald soll kunterbunt werden", beschrieb Michael Jugl, zusammen mit Werner Strehler und Klaus Strehler der verantwortliche Waldmanager der Kirchengemeinde, das Vorhaben. Er freute sich über das starke Auftreten der Neundorfer, die kurz entschlossen einem Aufruf der neuen Gemeinde-App gefolgt waren: "Wir wollen mehr Vielfalt in unseren Wald hineinbekommen, der unter dem Borkenkäfer so stark gelitten hat. Wir pflanzen deshalb Eichen, Kirschen, Esskastanien, Bergahorn, Silberlinden und noch andere trockenheitsresistente Arten. Dabei haben wir aber auch forstwirtschaftliche Aspekte im Blick."

5500 Baumsetzlinge sollen gepflanzt werden

Das Aufforstungsprojekt im Weitramsdorfer Kirchenwald umfasst eine Fläche von zweieinhalb Hektar, auf der insgesamt rund 5500 Baumsetzlinge gepflanzt werden sollen. Unter Beachtung eines Pflanz- und Kulturplans des zuständigen Försters werden die Bäume in neu umzäunten Flächen oder mit Verbisshülsen gesetzt, was sich die Kirchengemeinde einen vierstelligen Betrag kosten lässt, für den es allerdings Förderanteile gibt. Michael Jugl sagte: "Wir werden die Generation sein, die aus diesem Wald nicht mehr so viel Holz entnehmen wird, wie das früher der Fall war. Wir gestalten die Zukunft unserer Enkel und Urenkel." "Uns war es ein Anliegen, nicht nur in Neundorf aktiv zu sein, sondern auch in den anderen Ortsteilen einmal mitzuhelfen. Das ist eine ganz tolle Aktion, und ich finde, es ist auch für die Kinder wichtig, zu sehen, wie so ein Bäumchen gesetzt wird, aus dem ein großer Baum wachsen kann", beschrieb Pia Dohles, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Neundorf und DGN-Gemeinderätin ihre Motivation, bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Für sie war es das erste Mal, Waldbäume zu pflanzen.

Nach einer Einweisung durch Michael Jugl und Werner Strehler, wie zum Beispiel ein Pflanzspaten zu handhaben ist, machten sich die Kinder und Erwachsenen mit Feuereifer ans Werk. Zur Belohnung gab es eine Brotzeit und kleine Geschenke für die Helfer.