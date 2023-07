Landkreis Coburg: Die besten Mittelschüler wurden geehrt - "wir alle sind sehr stolz auf Euch"

Wie das Landratsamt Coburg berichtet, hatte Schulamtsdirektorin Gisela Rohde extra nachgerechnet: 1710 Schultage bis zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss, sogar 1900 Tage bis zum M10-Abschluss – sie haben viel Ausdauer beweisen müssen, die fünf Schülerinnen und Schüler, die am Freitag im Coburger Landratsamt für ihre herausragenden Abschlüsse im Bereich des Schulamtsbezirks Coburg ausgezeichnet worden sind.

Die Führung der Staatlichen Schulämter, Vertreter der Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer, Landrat Sebastian Straubel und Can Aydin als Coburgs Dritter Bürgermeister – sie alle waren zu der Veranstaltung gekommen, um die besten Absolventen persönlich zu beglückwünschen: Ester Islami, Simon Roschanzamir, Julian Luthardt (alle M10 an der Mittelschule „Am Moos“ in Neustadt), Chayenne Frank und Tim Wachsmann (beide Qualifizierender Mittelschulabschluss in Bad Rodach).

Und es waren mehr als nur die puren Glückwünsche, wie Gisela Rohde betonte: „Wir alle, die hier sitzen, sind sehr stolz auf Euch.“ Die Schulamtsdirektorin vergaß aber nicht, auch den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern der ausgezeichneten Schüler ihren Respekt zu zollen: „Sie haben die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Höchstleistung begleitet.“ Und das bei schwierigen Rahmenbedingungen, ergänzte Gisela Rohde und verwies auf die äußeren Begleitumstände der vergangenen Jahre: Coronakrise, Krieg in Europa, Rohstoffknappheit und Klimawandel. Als dies seien ernste Themen gewesen, die auch zum Teil des Unterrichts wurden.

In seinem gemeinsamen Grußwort für die Stadt und den Landkreis gratulierte Sebastian Straubel den Jugendlichen zu „Tatendrang und Ehrgeiz“ und bezeichnete einen erfolgreichen Mittelschulabschluss als „Startrampe“ für den Weg in eine erfolgreiche Zukunft: „Mit Eurem Abschluss ist alles möglich.“ Diese Aussage spiegelt sich auch in den Zukunftsplänen der geehrten Schüler wider: Sie reichten von einer dualen Ausbildung über den Besuch von weiterführenden Schulen auf dem Weg zur Hochschulreife bis zum Polizeidienst.

Auch Kreishandwerksmeister Jens Beland wendete sich an die Mittelschüler: „Ihr habt viel gelernt und Euch damit ein super Fundament für die Zukunft gelegt. Es ist wichtig, dass man im Leben Ziele hat. Wir freuen uns über alle jungen Menschen, die eine duale Ausbildung beginnen. Wir brauchen Euch, denn für das Handwerk ist der Umgang mit dem Klimawandel eine riesige Herausforderung.“

Rainer Kissing, IHK zu Coburg, freute sich ebenfalls über die Wahl der Schüler: „Für einen Menschen ist es sehr wichtig, dass er den richtigen Platz im Berufsleben findet. Es ist toll, wenn junge Menschen eine duale Ausbildung beginnen und die Region unterstützen, indem sie hier bei uns bleiben.“