Das Landestheater Coburg hat am Samstag (11. Juni 2022) einen Kostümverkauf veranstaltet und damit zahlreiche Fans von extravaganter Kleidung in zweierlei Hinsicht angezogen. "Dass die Leute eine Stunde vor Beginn im Hof stehen und sich anstellen, haben wir nicht erwartet", sagt Pressesprecherin Nanette Witter gegenüber inFranken.de.

Gewandmeisterin Anna Rudi und Ensemble-Schauspieler Frederik Leberle haben sich unter die Menge gemischt und beobachtet, wer jetzt im Besitz der ausrangierten Theaterschätze ist.

Landestheater Coburg zufrieden nach Kostüm-Verkauf - Kleidung werde auch im Alltag getragen

Wie sie erklärt, muss regelmäßig Platz im Fundus gemacht werden, wenn die Kleiderstangen zu voll hängen. Wenn möglich, würden Kostüme von nicht mehr aufgeführten Stücken aus zurückliegenden Spielzeiten recycelt. "Jedes Teil wird dreimal gewendet. Die Auswahl fällt schwer", fügt Pressesprecherin Anne Gladitz hinzu. Jene, die unbrauchbar sind, landeten beim Verkauf an den Theaterwerkstätten in der Gärtnersleite. So zum Beispiel die Kleidungsstücke aus "Die Schatzinsel", welche mit Landkarten bedruckt sind, Kostüme im Modestil der Jahrhundertwende, oder aus den 1960ern und -70ern. Auch Gladitz war vor Ort und berichtet:

"Eine Frau hat einen ganzen Biertisch voller Kleidungsstücke ausgesucht. Einige Leute haben sich zwei oder dreimal an die lange Schlange gestellt und müllsäckeweise eingekauft. Die Rückmeldungen waren Wahnsinn." Manche trügen die Sachen gerne im Alltag, manche an Fasching. "Es waren auch Mittelalterfans und private Theatergruppen dabei", so Rudi. Eine Frau veranstalte gelegentlich Papiertheater und wolle zur Epoche passende Kostüme auf eine Schneiderpuppe daneben drapieren. So habe das Theater an diesem Tag hunderte Besucher*innen angelockt.

Diese hätten den Austausch mit dem Theater-Team jenseits der Vorführungen sehr genossen und sich an bekannte Stücke erinnert, habe Leberle beobachtet. "Wir haben nur noch wenige Sachen übrig. Unsere Erwartungen wurden in der Hinsicht übertroffen", erklärt Rudi. Obwohl die Kostüme mehr wert wären, habe sich das Theater für sehr niedrige Preise entschieden. Das Team sei einfach froh, nun wieder mehr Platz zu haben und verwende den Erlös für kommende Produktionen. "Es freut uns, dass die Menschen so Spaß hatten und vielleicht sehen wir ja das ein oder andere Kostüm des Landestheaters Coburg mal auf der Straße wieder."