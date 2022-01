Coburg aktualisiert vor 12 Minuten

Tödlicher Flugunfall

Flugzeugabsturz in Coburg: Zwei Insassen schwer verletzt - 62-Jähriger stirbt in Notaufnahme

Am Verkehrsflugplatz in Coburg ist am Freitagmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen wurden schwerstverletzt. Der ältere Passagier starb kurze Zeit später im Krankenhaus.