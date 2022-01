Am Samstagabend (8. Januar 2022) ist in Neustadt bei Coburg ein Lastwagen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 22 Uhr starken Rauch aus der Sattelzugmaschine kommen sehen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Als die Freiwilligen Feuerwehren Neustadt und Haarbrücken vor Ort eintrafen, standen sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger in Flammen. Der Laster hatte Speiseöl geladen.

Lastwagen gerät in Brand: Feuerwehr in Neustadt bei Coburg im Einsatz

Zu Durchführung der Löscharbeiten mussten die Feuerwehrleute den Auflieger von der Zugmaschine trennen. Anschließen konnte der Brandherd zügig gelöscht und somit schlimmeres verhindert werden. Die Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt.

Trotz des schnellen Einschreitens der Einsatzkräfte entstand ein enormer Sachschaden. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf 50.000 Euro.