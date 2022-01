Die Wohnbau Stadt Coburg und Stadtentwicklungsgesellschaft (WSCO) veranstaltet von Donnerstag, 20., bis Freitag, 28. Januar, das Projekt "Licht im Lohgraben". In Kooperation mit dem Lichtplaner Michael Müller von der Hochschule Coburg und dem Coburger Designforum Oberfranken (CDO) werden Gebäude, die in den kommenden Jahren saniert werden, stimmungsvoll illuminiert.

An den Freitagen, 21. und 28. Januar, gibt es gemeinsam mit Michael Müller und dem WSCO-Architekten Reiner Wessels Licht-Entdeckertouren. Dabei werden die einzelnen Sanierungsvorhaben erläutert. Für diese Touren ist aufgrund der aktuellen Lage eine Anmeldung nötig (außerdem gilt 2G und eine FFP2-Maskenpflicht). Anmeldungen sind ab sofort möglich per Mail an hanna.rancke@wohnbau-coburg.de oder unter Telefon 09561/877-161. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung.

"Mit der Veranstaltung ,Licht im Lohgraben‘ möchten wir die Bürger auf eine besondere Weise darauf aufmerksam machen, wie es mit der Gestaltung und der Nutzung des Gebiets rund um den Lohgraben weitergeht", erklärt Anette Vogel, Mitglied der WSCO-Geschäftsleitung. Dieses Sanierungsgebiet solle sich in den kommenden Jahren zu einem "lebenswerten Quartier für verschiedene Altersgruppen" entwickeln. Unter anderem ist ein Mehr-Generationen-Wohnen auf dem Schlick-Gelände geplant oder auch das Projekt "Junges Leben" im Bereich Steinweg 35 und 37 und Lohgraben 14 und 16.

Alternativ zu den Entdeckertouren werden die zahlreichen Pläne der WSCO auch auf großflächigen Infotafeln erklärt. Diese sind an den einzelnen Sanierungsobjekten zu finden und bieten auch in den kommenden Monaten die Möglichkeit zu einem privaten informativen Rundgang.