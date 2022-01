Auch wenn es am Sonntagnachmittag (9. Januar) in vielen Teilen des Landkreises schon wieder geregnet hat: Wenigstens am Samstag hat sich das Coburger Land als wunderschöne Winterlandschaft präsentiert.

Besondern in den Höhenlagen der Langen Berge und in den Bergdörfern über Neustadt lag herrlicher Pulverschnee, der in der Sonne glitzerte. In den tieferen Lagen war die Sache mit der weißen Pracht hingegen nicht ganz unproblematisch: Weil der Schnee sehr nass und damit schwer war, gab es in einigen Waldgebieten Schneebruch. In Stöppach musste sogar die Feuerwehr ausrücken, um eine Straße wieder frei zu machen.

Wie es mit dem Winter 2022 weitergeht, ist für nächsten ein, zwei Tage eine spannende Frage - da pendeln die Temperaturen um die Null-Grad-Marke. Es droht also Tauwetter, vielleicht sogar wieder mit steigenden Pegelständen in den heimischen Gewässern. Ab Mitte der Woche soll es dann aber zumindest in den Nächten strengen Frost geben