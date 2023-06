Mal mit Flügeln, mal vielen Beinen, mal lang und dünn, mal etwas dicker – Die Kinder der Grundschule Creidlitz haben unterschiedlichste Vorstellungen davon, wie ein Drache aussehen kann. Wie die Stadt Coburg berichtet, haben sie alle ihre Version eines Drachen zu Papier gebracht. 3. Bürgermeister Can Aydin und Schulamtsleiter Norbert Anders kamen am Vormittag regelrecht ins Staunen, als die Kinder ihnen ihre Bilder vorgestellt haben.

Hintergrund dieser Malaktion ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kulturabteilung der Stadt Coburg, den Kunstsammlungen der Veste Coburg und der Grundschule Creidlitz. Über das Motiv des Drachens werden die Kinder an den Künstler Lucas Cranach den Älteren herangeführt. Dessen Markenzeichen war ein Drache.

Auch im Altargemälde „Heilige Dorothea und Heilige Margareta“ findet sich in der unteren rechten Ecke ein kleiner Drache. Die Bilder der Kinder zeigen nun, wie sie sich 500 Jahre nach Cranach Drachen vorstellen. In der neuen Ausgabe des Stadtgedächtnisses zum Thema „Kunst in Coburg“ werden die Zeichnungen der Schüler*innen veröffentlicht.

Am Freitag, 16. Juni, wandern die Werke erstmal in die Veste. Dort werden sie ausgestellt und können dem echten Cranach Konkurrenz machen. Das Original ist in den Kunstsammlungen der Veste Coburg zu sehen und Teil der wertvollen Cranach-Sammlung.

Der Drachentag ist eine Aktion der Kulturabteilung Coburg für das Stadtgedächtnis in Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen der Veste Coburg und der Grundschule Creidlitz.