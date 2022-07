"Oma, Oma, es ist was Schlimmes passiert!" Mit diesen Worten hat das Telefongespräch angefangen, das eine Coburger Seniorin am Mittwochnachmittag (13. Juli 2022) entgegennahm. Die Polizei berichtet, dass sich als Erstes nämlich die vermeintliche Enkelin meldete. Danach übernahm eine Frau das Gespräch und gab sich gegenüber der 81-Jährigen als Polizistin aus und nannte einen Geldbetrag von 10.000 Euro, den die Frau zu zahlen hatte.

Aus Sorge um Ihre Enkelin folgte sie den Anweisungen der Trickbetrüger und begab sich um 16 Uhr in die Kasernenstraße in Coburg. Dort übergab sie das Geld einer unbekannten männlichen Person. Der Mann entfernte sich daraufhin schnellen Schrittes in Richtung Thüringer Kreuz und ließ die Seniorin vor dem Friseursalon zurück.

Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein - Polizei sucht nach dem Geldabholer und seinen Komplizen

Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 175 Zentimeter groß

Kurze, braune Haare

Kein Bart, keine Brille

Trug eine dunkle Jacke und hatte einen dunkelblauen Rucksack dabei

Zeugen, die auffällige Personen gesehen oder anderweitige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.