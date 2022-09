Kinder aus Zuwanderungs- und Flüchtlingsfamilien, die in Coburg zur Schule gehen, stünden vor großen Herausforderungen. Denn wie das Bildungsbüro der "Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg" erklärt, müssten sie in kürzester Zeit die deutsche Sprache erlernen, um dem Unterricht folgen und sich mit Mitschülern verständigen zu können.

„Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, den Spracherwerb dieser Kinder zu fördern. Mit den ehrenamtlichen Sprachpaten kann hier ein wesentlicher Beitrag zur Integration der Kinder geleistet werden“, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bildungsbüros der Bildungsregion in der Stadt und im Landkreis Coburg.

Für genau diese Aufgabe suche die Bildungsregion nun Freiwillige.

„Sprachpaten“ unterstützen Kinder demnach ehrenamtlich beim Erwerb der Sprache. Der Einsatz als Sprachpate erfolge im Vormittagsunterricht an Grundschulen unter Anweisung der zuständigen Lehrkraft. Darüber hinaus könnten Sprachpaten – dem Vorbild der Lesementoren folgend – auch am Nachmittag eingesetzt werden. Die Patentätigkeit sollte sich über ein Schuljahr erstrecken, um eine nachhaltige Förderung zu erzielen, heißt es. Die Koordination zwischen Sprachpaten, Schulen und Patenkindern übernehme der Verein MENTOR Lesespaß Coburg e.V. Der Einsatz sei an fast allen Grundschulen von Stadt und Landkreis Coburg möglich. Umfang und Häufigkeit richteten sich nach den jeweiligen zeitlichen Möglichkeiten.

"Sie haben Interesse, wollen aber noch mehr über die „Sprachpatentätigkeit“ wissen? Dann Melden Sie sich an beim Verein MENTOR Lesespaß und kommen Sie zur Informationsveranstaltung am: Dienstag, den 20. September 2022 um 16.30 Uhr im Landratsamt Coburg. Sollten es die Umstände nötig machen, kann die Veranstaltung auch kurzfristig über Zoom übertragen werden", heißt es.

Anfang Oktober folge dann noch eine Einführungsveranstaltung für die neuen „Sprachpaten“, bevor es in der Schule losgehe.

Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung und/oder als Sprachpate sei ab sofort möglich unter:

MENTOR Lesespaß Coburg e.V.

Tel. 09561-33450

Mi und Do von 10.00 – 12.00 Uhr

www.mentor-lesespass-coburg.de

mentor-lesespass.coburg@t-online.de

Vorschaubild: © Dana / pixabay.com (Symbolbild)