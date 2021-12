Der so genannte Pflegepool von Stadt und Landkreis Coburg soll wieder gestärkt werden. Das heißt, es soll wieder mehr medizinisches und pflegerisches Personal angeworben werden, sagte Landrat Sebastian Straubel (CSU) unserer Zeitung: "Hier möchte ich wirklich alle, die eine pflegerische oder medizinische Ausbildung haben, aufrufen, sich zu melden."

Vorausbildung

Es geht dabei also zum Beispiel um Menschen mit einer entsprechenden Ausbildung, die bereits im Vorruhestand sind oder sich aus anderen Gründen eine Auszeit genommen haben. Straubel: "Betrachtet man die Infektionszahlen der letzten Wochen, ist die Situation ernster als je zuvor. Die Corona-Zahlen waren noch nie so hoch wie derzeit. Das Personal in den Kliniken ist an seinen Grenzen. Wir müssen jetzt wieder einmal alle gemeinsam mithelfen." Der Pflegepool wurde bereits im vergangenen Jahr eingerichtet. Jetzt werden unter anderem wieder verstärkt gesucht: Altenpfleger, Krankenpfleger oder -schwestern, Arzt- oder Zahnarzthelfer, Logopäden oder Ergotherapeuten. Wenn eine pflegerische Einrichtung dann aufgrund von Ausfällen Personalbedarf hat, kann diese auf den Pool zurückgreifen.

So geht es

Wer Interesse hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse pflegepool@landkreis-coburg.de melden, auch wer Fragen hat, kann sie an diese Adresse schicken. Eine Anmeldung ist auch unter der Internet-Adresse www.pflegepool-coburg.de möglich. Telefonische Fragen beantwortet Laura Holland von der Fachstelle Pflegemanagement unter der Telefonnummer 09561/514-5209.