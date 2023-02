Coburg: Stadtreinigung beklagt jahrelangen Vandalismus auf öffentlichen Toiletten

"Wahnsinn": Dinge werden angezündet, zertrümmert, beschmutzt

Kameras als Problemlösung schwer umzusetzen - Abteilungsleiter erklärt Hintergrund

als Problemlösung Schaden im höheren vierstelligen Bereich

In Coburg gibt es bereits seit Dezember 2021 ein massives Vandalismusproblem: "Seitdem werden unter anderem die öffentlichen Toiletten am Gemüsemarkt und am ZOB massiv beschädigt", berichtet Norbert Scholz, Abteilungsleiter für Stadtreinigung in Coburg inFranken.de. "Der Wahnsinn muss endlich ein Ende haben", schreibt der CEB in einem öffentlichen Statement.

Vandalismus in Coburg wird immer schlimmer - "Wahnsinn muss Ende haben"

"In den WCs werden Klopapierhalter angezündet, Waschbecken und Seifenspender zertrümmert - da ist teilweise alles kurz und klein geschlagen", ärgert sich Scholz. Um dem Problem entgegenzuwirken, habe man Pumpspender vom Supermarkt aufgestellt, doch damit habe man sich nur das nächste Problem geschaffen: "Ein paar Tage später waren die Wände und Decken mit Seife vollgeschmiert, das ist natürlich eine sehr schwere Reinigung für uns."

Die Handtuchspender habe man durch Lufttrockner ausgetauscht, aber auch diese "wurden nach einer Woche von der Wand gerissen." Jetzt habe man die Trockner mit Eisenbügeln und Schlossschrauben an der Wand befestigt: "Mal schauen, wie lange das hält", sagt der Abteilungsleiter für Stadtreinigung. Der gesamte entstandene Schaden liege bereits in einem höheren vierstelligen Bereich.

"Letzte Woche haben wir ein Plakat mit einem Zeugenaufruf in der Toilette aufgehängt, damit sich vielleicht jemand meldet, aber auch, damit die Leute wissen, warum es kein Klopapier und keine Seife gibt. Der Zettel wurde dann nach nicht einmal sechs Stunden angezündet." In einem Social-Media-Beitrag berichtet der CEB sogar, dass die Behindertentoilette am ZOB eine Zeit lang überhaupt nicht für Personen mit Handicap benutzbar gewesen sei.

Kameras auf Toiletten als Lösung problematisch - selbst vor der Tür

Laut dem CEB habe die Polizei schon längere Zeit ermittelt, jedoch ohne Erfolg. In Social-Media-Kommentaren werde die Behörde oft gefragt, warum nicht einfach Kameras installiert werden, in der Toilette ginge das aber keinesfalls, da brauche man nicht zu diskutieren, so Scholz.

Selbst wenn vor der Tür eine Kamera installiert würde, gebe es immer noch Probleme: "Wenn fünf Personen nacheinander aufs Klo gehen und am nächsten Morgen wieder etwas verwüstet ist, können wir trotzdem nicht sagen, wer von den fünf es war", erklärt er.

Wer mögliche Hinweise auf Täter oder Täterinnen in Coburg hat, solle sich direkt an die Polizei wenden, so Scholz.

Auch interessant: Großfahndung in Franken: Sexualstraftäter flieht aus Gericht - Polizei gibt Update, Minister fordern Konsequenzen